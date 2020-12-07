禁投解放軍背景中資企業 富時羅素開第一槍

受到美國政府發佈行政命令要求禁止美國境內任何人對美方認為由中國軍方擁有或控制的中國企業進行投資。富時羅素開出第一槍，將從旗下部份產品中移除海康威視、中鐵建、中國航天衛星、中交建、中國核工程建設集團、中國中車、曙光信息，及中國化工等 8 家公司的股票。

至於另一大指標編製公司 MSCI 是否跟進。MSCI 則表示之後會再做決定，會與投資人進行意見交換，以求在最短時間內做出因應對策。但依照美國法律，旗下產品會反映任何必要的變化。此外，Nasdaq 也正在評估相關問題，可能在本周與市場參與者討論相關事宜。

富時羅素表示，將從富時全球股票指數系列和其他幾項指數中 (受美國法令影響的指數)，刪除這 8 家企業，且將於 12 月 21 日生效。不過這些公司在其他指數中需如何處置仍在審查之中，包括被視為中國國內指數的富時中國指數 (FTSE China)。

(圖片: AFP)

不過，富時羅素方面也指出，一旦未來美國解除制裁，在起始日的 12 個月後，會考慮重新將這些中國公司納入標準富時羅素指數。例如，若明年 3 月底之前制裁解除，那麼富時羅素會在 2022 年 9 月進行半年評估時，重新考慮將這些公司納入富時全球股票指數系列。

CFRA 的 ETF 和共同基金研究部負責人 Todd Rosenbluth 表示，到目前為止，因為很少有大型的中國企業受到限制，這種移除對大多數美國投資人而言影響有限。而他們預期所有指數編製公司最終會刪除一些中國證券，以符合美國的法規。

