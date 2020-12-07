【群益金鼎證券】群益權證週報-TESLA電動車暴衝 和大、美琪瑪還沒發動?

11 月 16 日標普道瓊指數公司宣佈特斯拉將納入標普 500 指數，隔日開始多頭軍隊湧入，近期突破 8 月底股票分割利多的高點，最高漲超過 600 元，華爾街投行甚至將目標價提高到 1000 元。特斯拉超過七成以上的零組件都是由台灣提供，台股操作上可尋找特斯拉供應鏈進行佈局，進場還沒發動的電動車認購權證。和大 (1536-TW) 的產品為減速齒輪箱，為電動車的關鍵零組件，隨著車市復甦，明年營收有望成長 3 成以上，天期可以選擇 90 天以上，價外 5-10% 的權證標的來買進。另外也可以參考漲幅落後的東元 (1504-TW) 及美琪瑪(4721-TW)。

11 月中旬台積電 506 元曇花一現，衝高後外資一路調節到月底，但是散戶信念堅定，持續看好護國神山台積電，12 月 4 日台積電再度站上 500 元關卡。不過聯發科 (2454-TW) 跟鴻海 (2317-TW) 陷入整理，在權值股休息時，中小型股落後補漲，低基期電子與傳產輪動快速，OTC 持續創今年新高，目前 OTC 比加權指數強勢，可以鎖定較活潑的中小型股進行權證操作，多空雙向來佈局會比較容易獲利。

11 月 30 日台股加權指數早盤往一萬四攻擊，最高點來到 13,969 點，但是當天 MSCI 實行半年度權重調整，龍頭股台積電調降最多，造成當日最後 5 分鐘急殺，高低點相差 247 點，收跌 144 點，成交量 4096 億元，創造歷史新天量，新天量通常會伴隨著新天價，果然在 12 月 4 日衝破一萬四大關，當日收盤以 14,133 點作收。隨著市場資金熱潮持續，貪婪恐慌指數維持 80-90(極度貪婪)，建議投資人可以做一些認售權證來避險，友達 (2409-TW) 及華邦電 (2344-TW) 的權證在 12 月 2 日放空金額分別達到 3,814 萬及 3,586 萬，可以留意漲高的個股進行小額放空。

延伸閱讀:

【群益金鼎證券】群益權證週報 - 華航、長榮航 航空雙雄逆風飛翔