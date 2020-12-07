敏成攜美德醫建菲國口罩產線 明年Q1投產

熔噴不織布廠敏成 (4431-TE) 今 (7) 日公告，與美德醫 - DR(9103-TW)簽訂合作協議，成為個人防護設備 (PPE) 戰略夥伴，首個合作將在美德醫菲律賓工廠設立第一條熔噴產線，預計最快明年第 1 季完工投產。

敏成表示，此次合作協議，包括設立生產工廠、參與各國政府因應疫情所建置的在地化供應鏈及 PPE 全球配銷業務，雙方將陸續拓展台灣、菲律賓、美國等地。

雙方首個合作案，敏成預計年底前，在美德醫菲律賓廠設立熔噴產線，供應口罩過濾層，進行 PPE 生產流程的垂直整合，打造菲國在地化一條龍式的口罩產線，最快下季有望投產。

敏成指出，看準新冠疫情爆發後，各國開始建置在地化 PPE 設備，而熔噴不織布是口罩過濾層及防護裝備中，有效過濾病毒的關鍵原料，敏成為台灣最大熔噴布生產廠商，除赴美設廠外，攜手美德醫搶攻菲國市場，添營運新動能。

美德醫認為，全球口罩及防疫物資需求龐大，銷售區域也自亞洲擴展至歐美市場，並在台灣、新加坡、日本、美國設立倉儲，提供防疫物資給各國政府，預期本次合作可大幅提升菲國廠的生產效率，也將逐步加速未來合作的腳步。