SONY將關閉檳城音響工廠 與吉隆坡電視工廠整合

根據《日本經濟新聞》週一 (7 日) 報導，日本索尼 (6758-JP) 設在馬來西亞的兩處工廠將要進行整合。

該則報導指出，索尼將關閉位在檳城的音響工廠，相關生產也將轉由設在馬來西亞首都吉隆坡近郊的工廠接手。

檳城工廠的大約 3600 名員工將會受到影響，其中有大多數可能會遭到解雇，而一部分的人員也可能會轉往別的工廠上班。索尼希望藉由將資源集中到主力工廠，來提高生產效率。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

檳城工廠是索尼音響產品的主力工廠，生產家用音響及耳機等產品。目前該工廠計畫在 2021 年 9 月底前停止運作，預計於 2022 年 3 月底前關廠。生產機能將遷往生產電視機的主力工廠，也就是吉隆坡近郊的據點。而這兩座工廠也都在 1988 年時開始運作。

索尼對於該公司的音響等電器產品生產，正進行重新檢視。該公司位在巴西的電視及音響工廠，也將在 2021 年的時候關廠。該處工廠是於 1984 年的時候成立，也是索尼在巴西的唯一工廠。

受到疫情影響，索尼的電器產品業務預估在 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 的營業利益將出現年減 23% 至 670 億日圓。