晶圓雙雄攜鴻海扮多頭急先鋒 台股漲124點收14256點改寫新高

晶圓雙雄攜手鴻海領軍衝鋒，台股今 (7) 日早盤一度大漲逾 170 點，衝上 14306 點，改寫歷史新高，但隨著獲利了結賣壓出籠，指數迅速拉回，終場前湧入 175 億元大量，帶動指數上漲 124.16 點或 0.88%，收在 14256.6 點，成交值放大至 3317.38 億元。

權王台積電早盤上漲超過 2%，站上 515 元，再寫歷史新天價，終場以 514 元作收；聯電在 8 吋漲價題材加持下，外資相繼喊買並上調目標價，近期股價持續飆漲，今日更大漲逾 5%，站上 50 元大關；鴻海也發動落後補漲行情，大漲逾 6%，最高來到 88.1 元，歷經 95 個交易日成功完成填息，市值重返 1.2 兆元之上。

觀察其他權他權值股，廣達、仁寶、和碩、智邦、微星、世界等電子股仍為多頭指標，約上漲 2-4%；隨著獲利了結賣壓出籠，大立光、玉晶光、日月光投控、和泰車、國巨及台化等多檔普遍走弱，面板雙虎友達、群創開高後也面臨沉重賣壓。

LED 族群同樣為落後補漲股，晶電與蘋果在龍潭廠共同開發的 Mini LED 技術，傳邁入量產階段，帶動今日股價一度漲逾 3%，但終場漲勢收斂；其他包括光鼎、光鋐、光磊、隆達等，漲勢也不俗。