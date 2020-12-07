〈南僑營運展望〉結合麵糰及油脂技術優勢 積極擴大在台烘焙業市占

後疫情時代，烘焙產業與市場消費發展出新型態，南僑 (1702-TW) 推廣烘培料理新主張，本月底將在新北市關渡開出示範性麵包複合店，是南僑暌違超過 20 年再開新店，同時，南僑也積極運用油脂、冷凍麵糰的核心技術，結合在地食材開發，並擴大產品線市占。

南僑董事長長陳飛龍指出，台灣技術有世界級的水準，可用全世界的原料，也可做到全世界水準餐飲，希望用中國傳統優美的膳食，在烘焙業裡產出新產品，南僑第一步把烘培原材料做到符合國際標準，第二步是介紹給所有人使用，第三則是讓烘焙產品餐飲化，讓消費者更方便食用。

南僑積極開發將烘焙產品餐飲化。(鉅亨網記者張欽發攝)

面對後疫情時代，南僑提出翻轉疫情的新烘焙對策，積極運用油脂、冷凍麵糰的核心技術，再推出 210 項新產品，南僑油脂及冷凍麵團營運長戴淑文表示，今年 6 月台灣由疫情封鎖進一步對國旅解封，推升南僑的烘焙產品銷售成長 10%，主要在於飯店在餐飲業市場對於快速滿足旅客產品的需求提升。

南僑再將烘焙與料理專業結合，9 日起將再度在桃園生活體驗園區展出結合烘焙、義式及日式料理三位五星級主廚開發的新產品，主要仍以主攻業務用市場為主，這也是南僑在 2020 年下半年以來第二度的展出新產品陣容。