〈南僑營運展望〉擴產效益顯 泰南僑今年營收將創新高 將再加碼投資15億元

南僑 (1702-TW) 泰國廠投資擴產效益顯現，南僑執行副總裁李勘文今 (7) 日出席烘焙新產品發表會後指出，南僑投資泰南僑擴產效益顯現，2020 年泰南僑營收貢獻將首度突破 30 億泰銖、創新高，以原幣計算年增幅約 15%，2021 年預計再投資 15 億元進行擴充。

泰南僑除擴充產能，銷售上也積極尋求市場突破，李勘文指出，目前南僑集團已採取以泰南僑為營運主體的跨境電子商務行銷團隊，將包括台灣、泰國生產的產品，以電商行銷模式銷往包括中國等全球各地，目前已完成在中國電商平台上的設點程序。

南僑在泰南僑首期投資新台幣 13.3 億元，為南僑 5 年投資泰國 50 億元計畫等首期投資方案，主要在擴充一條米果生產線及一條麵包零食生產線，目前擴充等一條米果生產線已全部完成，至於麵包零食生產線，因日本技師受限疫情無法赴泰，因此未在今年完成，預估明年上半年可望完工量產。

南僑執行副總裁李勘文指出，以泰幣計算原幣計算，在泰國建立一條米果生產線全能量產，一年將貢獻營收 10 億泰銖，同時，依照南僑規劃，明年起還將再投資 15 億元，擴充泰國 2 條米果生產線。

南僑集團依營收地區計算，來自中國等包括餐飲、油脂業營收，約占集團 5 成，台灣 32%，泰國約 18%，泰國則因加工生產的農產品如稻米等來源豐富有利因素，南僑持續積極加碼投資泰南僑。