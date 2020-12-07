〈京元電展望〉閒置廠房空間明年全數塞滿新機台 將再建新廠

測試大廠京元電 (2449-TW) 指出，由於客戶需求強勁，明年將在台灣、中國兩地同步擴產，預計明年底前，所有現有空缺的廠房空間，都將全面進駐設備，整體測試產能規模將再提升，為了因應市場規模成長，公司已預計將在苗栗銅鑼建置新廠。

京元電今年配合客戶調升資本支出，其中，台灣增幅 3 成，達 65 億元，中國蘇州也有 20 億元，整體集團資本支出達 85 億元。

展望明年，隨著 5G、HPC (高效能運算) 與 IOT(物聯網) 應用持續擴張、規格升級潮，測試時間將拉長，加上客戶產品講求上市時間 (Time to market) 特性，現有產能已無法滿足客戶需求，京元電因此在台灣、中國兩地展開擴產計畫。

京元電目前在台空缺的廠房包含苗栗竹南與銅鑼兩處，竹南廠明年上半年就會擴充完畢，銅鑼廠明年底前也將全面進駐新設備，屆時台灣將無空廠房可使用，為滿足需求，已預訂在銅鑼廠附近建新廠。

京元電 12 月起完成測試平台轉換，先前海思空缺產能，已全被其他客戶包走，明年第一季營收淡季不淡，可望持平今年第四季，第二季更將挑戰單季新高，超越今年第二季寫下的紀錄。