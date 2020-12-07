政府調查文件顯示未發現貸款協議涉不當行為 柯達盤前飆60%

攝影器材商伊士曼柯達 (Eastman Kodak)7 月宣布將獲得美國聯邦政府約 7.65 億美元貸款，投身製藥產業，貸款計畫隨後因「不當行為」指控而遭到擱置。然而，《華爾街日報》週日 (6 日) 引述政府文件副本稱，在向柯達提供貸款過程中並未發現任何不當行為或利益衝突，消息刺激柯達盤前股價大漲 60%。

伊士曼柯達盤前飆近 60% (圖：Investing.com)

上述文件指出，美國國際開發金融公司 (DFC) 監察長 Anthony Zakel 表示，沒有發現任何證據顯示 DFC 員工有任何利益衝突，也沒有發現 DFC 員工有任何不當行為的證據。

川普 7 月宣布《國防生產法》正式上路後，隨即向柯達提供一筆 7.65 億美元政府貸款，以加快在美國的藥物產出速度，此項利多帶動轉戰製藥業的柯達股價一夕暴漲，同時也引來美國證券交易委員會 (SEC) 的關注，股票因此回吐多數漲幅。

Zakel 在文件中稱道，在 7 月宣布與政府達成協議後，柯達還需要經過多重步驟才能獲得貸款，包含貸款計劃是否符合聯邦政府的最低要求。

不過，Zakel 認為 DFC 將柯達作為考慮貸款對象是合理的，因該公司積極拓展新冠肺炎供應鏈相關業務，並具備向藥廠提供藥品原料的經驗。

目前仍不清楚 DFC 是否會恢復向柯達貸款，截稿前，柯達和 DFC 代表並未回覆評論請求。