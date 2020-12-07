佳世達擬斥最多17.1億元 拉高聚碩持股達55%

佳世達 (2352-TW) 今 (7) 日晚間宣布，在 12 月 9 日前，公開收購持股 35% 的子公司聚碩 (6112-TW) 最少 5%、最多 20.2% 股權，每股交易價格 45 元，與聚碩今日收盤價 41.5 元相比，溢價幅度約 8.4%，也意味佳世達最多將斥資 17.1 億元，將聚碩持股最高提升到 55%。

聚碩是系統整合及應用服務商，也是佳世達持股 35% 合併子公司，為進一步結合雙方資源、並增加投資收益，佳世達宣布，擬公開收購聚碩最低 941.78 萬股或 5% 股權、最高 3800 萬股或 20.2%。佳世達表示，短期沒有要讓聚碩私有化的打算。

佳世達表示，本公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於 12 月 8 日，公開收購開始日預計不晚於 12 月 9 日，若收購股權比例達最低收購股數及公平交易委員會不禁止結合時，本次公開收購即為成就。

佳世達近年積極跨入網路與系統整合方案市場、掌握雲端運算及人工智慧物聯網 (AIoT) 之整合商機，去年參與聚碩私募案，結合雙方軟硬體優勢及客戶關係，整合資訊技術、通訊技術、營運技術 (IT+CT+OT)，以提高智慧解決方案事業產品競爭力和獲利能力。

佳世達看好，此次公開收購目的，除可增加佳世達的投資收益之外，將可加速雙方整合，以發揮更大綜效。結合原本的硬體優勢，提供更齊全的軟硬整合服務，並藉由聚碩之通路拓展新客戶，協助其發展為全方位的解決方案供應商。