晶豪科證實 利基型DRAM與NOR Flash均已漲價

記憶體 IC 設計廠晶豪科 (3006-TW) 今 (7) 日召開法說，證實利基型 DRAM 與 NOR Flash 已漲價，晶豪科指出，利基型 DRAM 有些價格已調漲，合約價方面則將從明年第一季起調漲，上半年價格可望持續走揚；NOR Flash 市況也很好，同樣已漲價，明年可望進一步調漲。

晶豪科指出，若邏輯需求熱絡，利基型產品就會跟著暢旺，因為除邏輯晶片外，所有電子產品無論大、小容量，都需要搭配記憶體，也因此，這也是 10、11 月仍站穩高檔、超乎預期的因素。

對於漲價議題，晶豪科表示，9 月下旬起，晶圓代工產能供不應求，近來晶圓代工與封測成本增加，價格也會相對應調整，有些利基型 DRAM 產品現貨價格已調漲，合約價方面則將從明年第一季起調漲，若產能持續吃緊，明年第一、二季價格可望持續走揚。

除利基型 DRAM 外，晶豪科指出，近來受惠藍牙耳機等應用帶動，NOR Flash 市況也很好，價格正向看待，明年也可望進一步漲價。

晶豪科前 11 月營收 138.84 億元，年增 26.77%。第三季稅後純益 2.38 億元，季減 0.15%，年增 1.87 倍，每股純益 0.85 元；前三季稅後純益 8.29 億元，年增 1.89 倍，每股純益 2.96 元。

