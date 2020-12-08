〈能源盤後〉新增病例再飆升 加州陷入封鎖 原油自9個月高點下滑

週一 (7 日) 交易，原油期貨價格自 9 個月高點下滑收低，係因新冠新增病例持續上升，凸顯大眾對燃料需求的擔憂。

施耐德電氣 (Schneider Electric) 全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示，石油需求「仍遠低於每年此時的正常水準。」

然而，「在新冠疫苗持續有進展的背景下，近幾週重新振奮了原油和更廣泛市場樂觀情緒。」

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 50 美分或近 1.1%，收每桶 45.76 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 46 美分或近 0.9%，收每桶 48.79 美元。

道瓊斯市場數據顯示，WTI 原油和 Brent 原油在週一之前的 3 個交易日君收高，WTI 原油上週收高 1.6%，為連續第五週上漲；Brent 原油上週收高 2.1%，且收盤登上 3 月以來最高點。

由於 OPEC + 上週達成協議，自 1 月起增產的速度較原定計劃緩慢，帶動上週原油價格漲勢。

與此同時，新冠病例持續上升，經濟活動再次受限，且大眾預計在年終假期預期減少旅遊並維持社交距離，讓近期需求前景蒙上陰影。

Axi 全球首席市場策略師 Stephen Innes 報告指出，「加州因病毒而廣泛封鎖，這是全美道路燃料需求最大的一州，導致 OPEC 帶來的看漲情緒正視現實。」加州由於重症病房接近滿載，加州多數居民都必須遵守新的居家限令。

「儘管如此，由於中國和印度需求持續全速上升，加上疫苗進展支撐市場信心，所以原油遭拋售後可能會被更強大的亞洲買家接盤。」Innes 說。

其他能源商品

1 月交割的汽油期貨價格下跌 1%，收每加侖 1.2558 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 1.3992 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格大跌 6.6%，收每百萬 Btu 2.406 美元。

天然氣期貨價格大降，係因分析師表示，美國數個地區未來幾日的天氣預報較預期溫暖，供暖燃料的需求預計下降。