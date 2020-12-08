〈美股早盤〉美股早盤集體低開 特斯拉再啟融資計畫 開盤一度挫逾3%

美股週二 (8 日) 集體低開，道瓊工業指數跌 86 點或 0.3％，標普 500 指數跌 0.3％，那斯達克指數跌 0.3％，費半跌 0.04％。

特斯拉 (TSLA-US) 市值在週一站上 6000 億美元大關後，週二盤前宣布將以市價發行 50 億美元新股後股價翻黑，開盤一度跌逾 3%，市值亦跌落至 6000 億美元下方。

疫情消息面，根據約翰霍普金斯大學數據，美國週一 (7 日) 新增確診 19.2 萬例，新增死亡 1404 例，使累計確診數來到 1496 萬例，累計死亡達 28.4 萬例。

在正式審查會議前，美國食品藥物監督管理局 (FDA) 內部人員週二表示，輝瑞 (Pfizer) 和 BioNTech 的新冠疫苗試驗數據符合緊急使用授權 (EUA) 指引，FDA 可能會在未來幾天或幾週內批准該疫苗。

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 開盤分別漲 1.5％和 2.5％。

除疫苗消息，市場還持續關注美國國會是否就新一輪紓困方案和 1.4 兆美元的年度支出法案達成協議。

眾議院預計週三 (9 日) 就持續決議案進行表決，防止聯邦政府本週在現有權宜支出耗盡後陷入停擺，同時為紓困方案談判保留更多時間。

截至台北時間週二 (8 日)22 時許：

道瓊指數下跌 86.52 點或 - 0.29%，暫報 29983.27 點

那斯達克下跌 28.99 點或 - 0.23%，暫報 12490.96 點

標普 500 指數下跌 10.59 點或 - 0.29%，暫報 3681.37 點

費半下跌 1.03 點或 - 0.04%，暫報 2805.58 點

台積電 ADR 上漲 0.54% 至每股 106.96 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.911%

紐約輕原油下跌 0.74% 至每桶 45.42 美元

布蘭特原油下跌 0.51% 至每桶 48.54 美元

黃金上漲 0.41% 至每盎司 1873.70 美元

美元指數上漲 0.05% 至 90.835 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 3.08％，至 622 美元。

特斯拉向美國證交會 (SEC) 提交文件顯示，該公司計畫以市價配股集資 50 億美元，為近 3 個月以來第 2 度集資，也是今年以來第 3 度，配股規模及承銷商均與 9 月時相同。

特斯拉 9 月初宣布以市價發行新股，融資規模最多達 50 億美元，並以不定期方式向市場發售。

Palantir Technologies(PLTR-US) 早盤上漲 5.67％，至 30.58 美元。

獲得美國食品藥物監督管理局 (FDA) 價值 4400 萬美元、為期 3 年合約後，大數據公司 Palantir 股價大幅飆漲，引發市場關注。

根據外媒報導，Palantir 將為 FDA 藥物評估和研究中心 (CDER) 提供資料和分析服務，加快潛在藥物的上市審核，同時為 FDA 的腫瘤卓越中心提供服務，進行癌症藥物的開發及審查作業。

Uber(UBER-US) 早盤下跌 1.25％，至 53.13 美元。

Uber 宣布以 40 億美元價格，將旗下自動駕駛汽車部門 Advanced Technologies Group(ATG) 售予自駕新創 Aurora Innovation，作為交易的一部份，Uber 將向 Aurora 投資 4 億美元，持有 Aurora 約 26% 股份，預計交易將在明年第 1 季完成。

每日關鍵經濟數據：

美國 11 月 NFIB 小型企業信心報 101.4，預期 102.5，前值 104

(圖：Investing.com)

華爾街分析：

Invesco 多重資產基金經理 Georgina Taylor 表示，全球疫情尚未走出困境，封鎖令的可能性依舊存在，尤其是在美國。她認為，隨著年底逼近，部分投資人希望找到停利點。

Mirabaud Asset Management 首席經濟學家 Gero Jung 表示，緊急紓困計劃對身處於困境的企業來說實屬必要，勞動力市場復甦已顯著放緩，因此紓困案顯得很重要，這將進一步影響市場情緒。