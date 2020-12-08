散熱廠11月營收 雙鴻創新猷 奇鋐連6個月寫新高

散熱廠陸續公告 11 月營收，受惠筆電、手機、伺服機需求持續暢旺，雙鴻 (3324-TW) 營收 12.25 億元，創新高；奇鋐 (3017-TW) 也攀升至 35.01 億元，連寫 6 個月新高；泰碩 (3338-TW) 則寫同期次高。

雙鴻 11 月營收 12.25 億元，創新猷，月增 6.24%、年增 30.5%；前 11 月營收 109.42 億元，年增 17.27%。

雙鴻指出，疫情趨穩下，手機客戶拉貨力道回溫，加上 5G 高速傳輸帶動散熱需求強勁，既有伺服器需求強勁，加上英特爾、超微相繼推出新品，帶動新一波換機潮，營運有望持穩。

法人推估，本季營收與第 3 季持平或小幅成長，全年毛利率則有機會維持 22% 水準，明年除筆電、手機、伺服機營運動能外，車用產品明年下半年有機會開始貢獻營收。

奇鋐 11 月營收 35.01 億元，月增 0.29%、年增 4.47%，連 6 個月寫新高，創同期高；前 11 月營收 361.32 億元，年增 9.47%。

法人認為，奇鋐近年推動業務轉型有成，將 AAU 業務比重逐步降低，產能轉至資料中心、伺服器機殼等，在產品組合轉佳下，毛利率持續看增。

泰碩 11 月 4.24 億元，月增 5.91%、年減 5.22%；前 11 月營收 47.87 億元，年增 14.5%。

泰碩雖然受限於與中興共同開發的基站 AAU 需重新設計，但第 4 季手機拉貨動能提升，加上使用熱板的電競筆電陸續出貨、伺服器需求暢旺，估營收可優於第 3 季，全年營收將維持正成長。