金管會啟動資本市場三年大計 擬開放定期定額買美股

金管會今 (8) 日宣布正式啟動「資本市場藍圖」，計畫預計為期三年，其中，研議明 (2021) 年開放證券商可以辦理以定期定額方式受託買賣外國有價證券，屆時投資人不只可以定期定額買台股，還可以定期定額買美股等外國股票。

金管會主委黃天牧 9 月宣布初步藍圖後，即與證交所、櫃買中心、集保公司、期貨交易所、證基會及投保中心等周邊單位召開策略工作小組召開策略工作小組會議，研議具體措施內容及推動時程，今天正式啟動三年大計，也就是各項具體措施以 1 至 3 年為完成期限，且會滾動式檢討。

其中有八大主題如下：

一、強化資本市場籌資功能:

為協助企業募集所需資金，將優化 IPO 及 SPO 募資相關規範，並協助新創業者籌資，以支持實體經濟發展，並透過多元管道瞭解企業需求，優化 IPO 及 SPO 募資相關規範。另新增基金架構 REIT，採雙軌制與現行信託架構 REIT 併行，以促進我國資本市場發展。

其中，優化 IPO 及 SPO 募資部分，將檢討 IPO 上市櫃審查規範並簡化 IPO 申請書件，以吸引優質企業申請上市櫃。同時也會檢討放寬公開發行公司募資 (SPO) 審查標準，以支持實體經濟發展，研議並開放發行新股得採總括申報制，並研議放寬第一上市櫃公司及外國興櫃公司發行專業板公司債。

屆時將帶來三大效益，分別為：1. 解決企業籌資困難，促進企業成長。2. 將市場過剩資金導引至資本市場。3. 提供生技及新創等事業更為彈性的資金籌措方式。

二、推動 ESG 永續發展：

設置永續板，建立完整永續發展債券市場，並發展 ESG 金融商品 (ESG 相關: 指數、ETN 及期貨衍生性商品)。另持續推動 ESG 投資，推廣綠色永續投資與籌資外，並強化上市櫃公司永續報告書編製及驗證的作業與內控程序，以及推動投信業者對於投資作業與風險管理內控納入 ESG 考量。

三、活絡交易市場及提升交易資訊透明度：

股票造市者制度預計於明年 6 月 30 日實施，未來將持續觀察實施成效，並檢討調整造市標的篩選標準、造市者及交易獎勵參與者的資格條件；研議「盤前一段時間不得取消委託」、「增加處置期間資訊揭露」及「增加一定範圍市價委託之委託單」的可行性，以提升資訊透明度及強化投資人之風險控管。

其中，台股造市者制度部分，藉由造市者可提振優質低流動性股票的交易性，且實施後會評估調整造市標的篩選標準，及參加對象資格條件等項目，將有助再吸引其他市場參與者投入，帶動整體市場動能。

四、結合金融科技，推動數位轉型：

協助證券商發展虛擬據點或提升實體營業據點提供數位化服務程度，建置業務完全數位化的據點環境，並研議放寬自動化投資顧問服務進行自動化再平衡交易的規範，以因應投資人需求及與國際接軌。另將推動投信業者參與境內基金集中清算平台 (淨額交割)，提升境內基金市場作業效率。

五、推動證券商發展投資銀行業務：

輔導新創業者籌資掛牌、研議證券商提早投資公開發行前公司相關規範及配套措施、研議檢討 IPO 承銷方式及配套措施，以提升證券商直接金融角色增進實體經濟新動能；鼓勵證券商開發多元金融商品 (如：追蹤 ESG 指數之 ETN)，活絡商品掛牌新制度。

此外，還將鬆綁複委託及國際證券業務多角化資金新布局，證期局表示，券商今年複委託的成交量有 3 兆元，創新歷年新高，預計明年開放國人以「定期定額」方式買賣國外有價證券後，可以吸引更多資金投入複委託，此外，法人研判，由於可投資海外，將有助於緩解新台幣升值壓力。

六、推動國人退休準備平台：

為因應高齡化趨勢，將建置結合退休理財、投資服務與公益活動的「退休準備平台」，以提供國人一站式退休理財規劃與投資服務。平台內容：包括退休教育、缺口試算、嚴選基金、下單導引、提撥經費、社會公益，採漸進式引導國人自我規劃退休理財方案。

七、建立我國店頭衍生性金融商品集中結算機制：

建置店頭衍生性金融商品集中結算資訊系統及研擬市場作業規章，規劃分階段提供利率交換契約 (IRS) 及無本金交割遠期外匯契約 (NDF) 之集中結算服務，以強化我國金融市場基礎設施，並接軌國際金融趨勢。

八、強化投資人保護：

運用監理科技 (SupTech) 透過人工智慧、大數據及流程機器人強化上市櫃公司監理效能，並精進證券期貨及投信事業與商品監理。另因應投保法修正及商業事件審理法的施行，強化投保中心功能，並利用多元宣傳管道，持續加強對高齡、退休族、年輕人等證券期貨教育宣導，以保障投資人權益。