〈鴻海遭駭〉科技大廠相繼淪陷 IBM也示警資安概念股再成焦點

鴻海 (2317-TW)、研華 (2395-TW) 等科技大廠近日相繼遭駭客、勒索軟體攻擊，IBM 網路安全分析師近日發布報告指出，台灣被國家級駭客盯上，資安議題再度躍升成為焦點，相關概念股安碁資訊 (6690-TW)、聚碩 (6112-TW)、合勤控 (3704-TW) 等備受關注。

鴻海及研華均坦言，受到駭客攻擊，強調後續會加強資安防護，而仁寶 (2324-TW) 先前同樣傳出內部電腦疑似遭駭客入侵，不過，仁寶當時回應是公司辦公室自動化 (OA) 系統出現異常。

另一方面，IBM 網路安全分析師近日發布報告指出，近日發現有國家級駭客，進行針對全球新冠病毒疫苗供應鏈的資安攻擊計畫，其中包括台灣的冷鏈物流，相關公司必須保持高度警惕。

在大廠相繼遭駭、IBM 示警下，資安議題再度成為焦點，合勤控除了製造資安設備硬體外，子公司黑貓資訊聚焦建立資安平台以及顧問服務，除了是國內晶圓代工龍頭資安顧問，更與政府合作，為國防單位、立法機關提供資安協助。

佳世達 (2352-TW) 旗下的聚碩，除了本身代理防護軟體產品線外，藉由轉投資資安服務商動力安全，跨足資安檢測領域，除了原有的金融保險外，也跨足半導體業，同樣為國內晶圓代工龍頭提供服務。

而宏碁 (2353-TW) 旗下的安碁資訊，雖然主要過往以政府機關為主要客戶，但近年也持續拓展金融以及製造業、電商等資安服務。