〈紐約匯市〉美元止跌 英歐就北愛邊界達成原則性協議 英鎊跌幅收斂

美元指數周二 (8 日) 小幅攀升，自上周五觸及兩年半低點後稍微喘口氣。英國貿易談判結果未定，英鎊走軟。

嬌生 (JNJ-US) 和輝瑞 (PFE-US) 周二都傳出疫苗利多消息，支撐股市上漲並拉抬風險胃納，但美元仍守住漲幅。

美國財政刺激談判繼續，跨黨派 9080 億美元紓困計畫協商進度緩慢，共和黨參院領袖麥康奈爾表示，如果民主黨放棄州和地方政府援助，他也會在企業責任保護方面讓步。

DXY 美元指數變動不大，紐約尾盤上揚 0.1% 至 90.95。

美元兌日圓攀升 0.1% 至 104.16 日圓，但美元兌瑞郎貶值 0.2%，報 0.8893 瑞郎。

今年以來，美元指數累計貶值近 6%，可能寫下 2017 年至今最差的年度表現。

Merk Investments 投資長 Axel Merk 說：「貨幣和財政刺激措施將使全球出現通貨再膨脹，這將導致美元走弱，對風險和新興市場貨幣應該是有利的。」

在疫苗樂觀預期帶動下，ZEW 德國 12 月經濟景氣指數從前月的 39 大幅攀升至 55，令歐元為之一振，但尾盤時段歐元回到平盤，報 1.2104 美元。

今年以來，歐元兌美元升值約 8%。HSBC 歐洲外匯研究主管 Dominic Bunning 說，，歐元走勢比夏天更強，對歐洲央行 (ECB) 來說可能是個問題，「貨幣走強會導致金融環境收緊，這對一個面臨持續通縮壓力的經濟體來說非常不利。」

ECB 將在周四召開貨幣決策會議。

距離年底脫歐過渡期期限只剩三周時間，英歐貿易協議磋商持續牽動英鎊。

英國和歐盟領導人未能縮小在貿易協議上的分歧，但英國先前表示，已與歐盟就管理愛爾蘭和北愛爾蘭邊界達成協議，英鎊貶幅收斂，盤中更一度由貶轉升。

英鎊兌美元尾盤貶 0.2% 至 1.3354 美元。英鎊兌歐元貶 0.1%，報 0.9063 英鎊。

英鎊隱含波動率觸及八個月高點，顯示交易員正在為潛在的波動做準備。

截至周三 (9 日) 台灣時間約 6:00 價格：