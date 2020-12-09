【台新投信】經濟、政策、資金齊多2021年喜迎股債多頭榮景

2020 年雖然面臨新冠肺炎、中美貿易戰、美國總統大選紛擾等利空測試，金融市場在全球央行資金大放水挹注下，呈現股債齊揚的多頭行情，領頭羊美股、台股指數皆創下歷史新高。展望 2021 年，台新投信投資長楊珮玉表示，不論是經濟、政策、資金皆持續偏多，預期股債仍將延續多頭榮景，202１年的投資主軸為：新興科技崛起、中國消費類股進入牛市、REITs 浴火重生、ESG 企業大行其道等，建議掌握 ECARS（Emerging Market；China Consumption；AI New Life；REITs；Senior Secured）投資術，布局智慧生活、中國消費、REITs、ESG 新興債、優先擔保高收債、台股科技等相關基金，提高財富增值勝率。

全球股市仍有上漲空間 智慧生活、REITs 產業各具魅力

楊珮玉指出，美國就業、製造業、消費改善，以及中國及亞洲出口回溫，料全球 GDP 於 2021 年第二季開始回升。MSCI 世界指數走勢落後 PMI 變動，顯見市場仍未積極反映明年的成長機會，全球股市未來仍有上漲空間。而在資金行情充沛、低利環境下，成長強勁的智慧生活相關類股漲升行情可期。看好產業包括：一、資料處理相關：5G、AI、物聯網、電動車、自駕、邊緣等創新產業持續推動科技成長，其發展關鍵即為對資料處理的要求；二、後疫情時代線上與線下需求：與之相關的品牌業者、電商、支付產業等將持續回溫；三、精準醫療：醫療產業的核心趨勢為數位化與個人化，遠距醫療與液態活檢為潛力極大的市場。

楊珮玉表示，除了創新科技具表現空間外，傳產價值股 REITs 也將迎來復甦行情。在聯準會持續 QE 與低利率環境下，總體經濟將持續復甦，再加上疫苗未來幾季內將普及，REITs 基本面可望在 2021 上半年觸底，下半年恢復增長動能。美國 REITs 過去半年區間整理已久，指數近期向上突破後多頭確立，可望吸引逢低買盤進駐，未來一年 REITs 可望受惠，向上動能樂觀期待

中國消費股出頭天 台股 2021 續攻高 科技股仍是領頭羊

楊珮玉指出，中國製造業 PMI 持續位於榮枯線上，且進入三季度以來景氣面不斷擴張，這一趨勢有望延續至 2021 年，預計 2021 年製造業投資增速將達雙位數增長，2021 年中國經濟增長率有機會達 8.9%。預計中國是 2020 年全球唯一實現正增長的主要經濟體，2021 年中國可能是增速最高的主要經濟體之一。中國經濟和就業市場的持續恢復，將推動居民可支配收入增速揚升，預計消費將超越投資，成為驅動中國經濟復甦的主力，另一方面，外需受壓，中國消費升級、消費轉移勢不可擋，十四五規劃期間（2021 開始）中國消費市場規模有望成長成為全球第一，中國消費基金成搶手貨。

台新投信國內股票投資部副總沈建宏表示，全球三大央行寬鬆動能同比雖於 2021 第二季見頂，但 2021 年底資產負債表規模持續向上，有利資金行情延續，此外，2020 年第四季至 2021 上半年疫苗陸續上市，經濟活動將陸續回歸常軌，股市回歸基本面，預估 2021 年台股企業獲利年增率將達兩位數以上，單季獲利年增率將在第一季見頂。在熱錢充沛、基本面向上加持下，2021 年台股仍有高點可期，科技股仍將是 2021 年投資主軸。

在類股操作上，沈建宏建議可依五大方向布局：一、半導體為科技領頭羊：景氣熱絡從先進製程與 12 吋，外溢到 8 吋甚至 6 吋；二、5G 仍是趨勢：材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；三、汽車與電動車景氣復甦，相關供應鏈看好；四、傳產個別子產業：疫苗上市，經濟活動回到常軌將使消費、航空等產業有波段操作機會；五、可分次配息，台股高股息殖利率個股在震盪盤勢中評價可望獲得提升。

ESG 新興市場企業體質改善，預期將會出現信評上修潮

台新投信固定收益投資部主管暨台新 ESG 新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人尹晟龢表示，歷史上市場在美國民主黨政府、分裂國會的環境，易產生金髮女孩投資環境，加上疫苗推廣的預期下，有利於風險性資產，尤其是在高收益債、新興市場債、抗通膨風險。此外，拜登主政下的美國政府，外交政策將重回多邊主義與全球化，新興市場企業可望受惠。WTO 預估，全球商品貿易可望因經濟逐步開放而增長 7.2%，若有效疫苗問世將再推動貿易增長 3%，而 IMF 預估 2021 年新興市場經濟成長率可達 6%，明顯優於成熟國家的 3.9%。

尹晟龢指出，2021 年第三季全球商品貿易指數將超過疫情前水準，在經濟成長、原物料價格上漲的情況下，新興市場國家的信用體質可望逐漸改善。另外，新興市場企業財務在疫情復甦後表現穩健，預計包含 ESG 特色在內的新興市場企業債升評家數逐漸增加，J.P. Morgan 並預估 2021 年新興市場違約率將從 3.5% 下降至 2.8%，基本面改善將有助於新興市場債吸引力提升，預期包含亞高收在內的新興市場將會是明年投資的焦點主題之一。

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