英國將暫停報復性加徵美國關稅 戮力解決飛機補貼紛爭

英國貿易部表示，先前因飛機補貼爭議而將於 1 月起對美國貨物徵收報復性關稅的計畫將暫緩執行，並描述此舉是試圖降低對國際貿易衝突的破壞性。

該決定標誌著英國脫離歐盟貿易政策的開始，且在英國退出歐盟規章制度完成之日開始生效，示意著英美聯繫將更緊密的雄心。

美國和歐盟間針鋒相對打著數十億美元的關稅戰，涉及長期以來對飛機製造商波音 (BA-US) 和空巴的國家補貼爭議。

貿易部長 Liz Truss 在聲明稿中指出，「最終，我們希望能讓衝突降級，並在談判後達成和解，以加深我們與美國之間的貿易關係，並強調這一點。」

路透沒有立即取得美國政府或歐盟的相關評論。

雖然英國在 1 月正式脫離歐盟，但根據為期 11 個月的過渡性退出規劃，英國 11 月時跟著歐盟一起對美國價值 40 億美元貨品加徵關稅。

該措施為 WTO 在 2019 年批准決定，此前 2019 年 WTO 決定核准美國針對價值 75 億美元的歐盟貨品加徵關稅。

然而，英國決定暫停對美國加徵關稅，試圖說服美國達成和解，但也預警「如果談判沒有朝著達成令人滿意的和解協議有進展的推行，英國也可能重新施加關稅。」

但歐盟悲觀看待美國突然改變政策的可能性，就算是強調「美國第一」的川普總統任期將結束也一樣。