嬌生：明年1月有望獲得單劑疫苗試驗結果 早於預期

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續在全球延燒，相關製藥公司也正加緊疫苗研發進展。美國製藥商嬌生公司 (JNJ-US) 週二 (9 日) 表示，嬌生有望在明年 1 月份就獲得正在研發中的單劑新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗試驗結果，早於原先預期。

嬌生首席科學家 Paul Stoffels 表示，公司目前正在研發的新冠肺炎疫苗的後期試驗結果，有望在 1 月份就能夠取得，早於該公司上個月所預期的在 2 月份獲得符合美國授權標準所需的所有數據。

嬌生表示，如果單劑試驗的結果是正面的，那麼與目前領先的競爭對手的兩劑型相比，嬌生的疫苗將可以簡化數百萬劑的分配量。針對兩劑型的疫苗來說，如果受試者未能再次回來注射第二劑疫苗，那麼功效可能就會受到影響。

嬌生董事長兼執行長 Alex Gorsky 曾表示，公司將履行承諾，在全球範圍內以非營利的方式提供疫苗用於緊急疫情。「由於我們全球同事的不懈努力和廣泛的業務能力範圍，我們將繼續應對外部環境，並致力於推進疫苗的開發，以協助應對疫情和挽救生命。」

微軟共同創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 預期，隨著疫苗進展持續，到 2021 年第一季，將會有多達 6 種新冠肺炎疫苗獲得批准並準備分發。除了已經被英國批准的輝瑞 (PFE-US) 疫苗之外，包含莫德納 (MRNA-US)、阿斯特捷利康 (AZN-US)、嬌生 (JNJ-US) 和 Novavax(NVAX-US)。