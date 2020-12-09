【群益期貨老爹觀點】市場樂觀等待美國新刺激方案及英國脫歐談判

市場陷入等待狀態，但氛圍是樂觀的。

1. 等英國脫歐的動向，把難談的剝離出來，剩下好談的應該就比較容易達成協議了。

2. 美國新一輪的紓困案，目前市場呈現的是股漲、債跌、金漲、美元跌，正是財政政策下所呈現的「通膨」現象，代表市場還是樂觀期待的，雖然美國參院共和黨領袖麥康奈爾只能接受「基本款」不包括責任條款及州政府補貼的方案 (共和黨本來就支持金額比較小的方案)，但市場似乎認為通過財政方案只是時間的問題而已，而目前爭執的除了錢多錢少的問題，最重要的是錢花在那裡? 花在誰身上。

3. 國防授權法，川普可能會通過國防授權法，讓施打疫苗師出有名，而拜登雖未上任，但關於「搶功勞」這件事，是絕對不能少曝光的，拜登的上任 100 天新政，除了戴口罩外，他認為本月就要採取緊急的行動，為疫苗分發提供資源，代表民主與共和兩黨關於這件事算是同方向的，只是功勞記在誰身上的問題而已。

最後，下週還有二件大事，也是值得等待的

1. 於 12/14 日美國選舉人投票，川普雖說會是最有風度的輸家，但似乎還沒認輸，現在又採取其他的法律行動，雖然有變數的機率很低，但還會有變數嗎?

2. 下週 FOMC 會議，在 11/25 日公佈 11 月份的 Fed 會議紀要顯示聯準會維持購債速度及規模，每月 1200 億美元，而關於升息則是要等要通膨真正上來或上來一段時間後才會考慮，透露出維持寬鬆或低利的環境，而 12 月份的會議才是關鍵，前瞻指引是否會更動等等，才是重中之重。

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