〈台股盤後〉晶圓雙雄熄火 鴻海攜被動元件點燃創高火種

晶圓雙雄台積電、聯電今日漲多休息，改由鴻海以及被動元件、面板等電子零組件相關個股主導盤面，指數終場上漲 29.74 點或 0.2%，收 14390.14 點，續寫收盤新高，成交量 3078 億元。

台積電今日熄火收黑來到 520 元，聯電更跌近 2%，不過，鴻海、台塑化雙雙漲逾 1.5%，聯發科、台達電、大立光均收漲，扮演今日撐盤要角。

今日上攻動能來自被動元件族群，華新科法說會釋出漲價訊號，今日強攻亮燈漲停，國巨也同步大漲近 7%，LTCC 相關的璟德、保護元件廠興勤等也攻上亮燈漲停，日電貿、信昌電、密望實、光頡、鈞寶等也漲逾 6-7%。

另外，面板雙虎群創、友達也漲 5-6%、瑞儀漲 2%、機殼廠可成同樣拉出半根漲停，筆電品牌宏碁、華碩，組裝代工廠等也相對強勢；而今日半導體相關則以中美晶上漲 8% 最強，記憶體的南亞科漲逾 4％、旺宏也漲 2%，IC 設計的聯詠、祥碩等也同步走揚。

傳產方面，航運股續強，長榮大漲近 7%，萬海也有近 2% 的漲幅，台塑四寶僅南亞收跌，其餘全面走揚，億豐也漲逾 3%。

法人分析，台股目前在熱錢湧進，加上集團作帳行情帶動下，持續創高，但隨著獲利了結賣壓相繼出籠，高檔震盪格局恐加劇。