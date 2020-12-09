【日盛投顧】指數再創新高

◆盤勢分析

1. 因美股持續創高，帶動周三亞股全面走強。台股晨間平盤開出，在 2409 友達、3481 群創推升下，指數一路緩步走高，盤中創下 14,427 新高價，終場收在 14,390.14 點，上漲 29.74 點。

2.OTC 指數同步走高，盤中創歷史高 183.87 點，尾盤上漲 0.79%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：8 日台股收小紅 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：周三成交量 3097.18 億元，後續成交量仍須維持 5 日均量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上，但 KD 值處於 80 之上高檔區。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 24.13 億元；外資 - 11.07 億元、投信 + 30.07 億元、自營商 + 5.12 億元。

結構被動元件、面板領軍

1. 面板：12 月報價有望續漲，面板雙虎 2409 友達、3481 群創股價再創波段新高；小面板 6116 彩晶稼動率衝高，10 月單月獲利爆衝，股價表現佳。

2.DRAM、半導體、被動元件：美光調高本季獲利預估，帶動台灣 2408 南亞科挑戰 90 元大關、模組 3260 威剛轉強。6770 力積電上興櫃，股價大漲 77%，但 2330 台積電、2303 聯電，因 ADR 表現不佳，週二高檔震盪。

3. 被動元件：2492 華新科表示，預期未來被動元件供貨持續緊張，規劃明年設立高雄科學園區新廠，攻 LTCC 元件及車規 MLCC 產品，帶動 3152 景德、2327 國巨股價出量上揚。

4.LED：MinILED 螢幕開始面市，2448 晶電與 3698 隆達攜手上攻。

5. 矽晶圓：矽晶圓片吃緊，6488 環球晶、5483 中美晶、3532 台勝科維持高檔震盪，漲勢擴延到 3016 嘉晶、3707 漢磊。

6. 航運：國際運費持續攀高，外資買盤重回航運股，2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海今持續上攻，成為台股周三上漲動能。

7. 操作建議：短線台股仍維持震盪走高機率大，建議可布局二線塑化與具聖誕節相關受惠股。