全產品線出貨旺 敦泰11月營收15.07億元 改寫單月新高

敦泰 (3545-TW) 今 (9) 日公佈 11 月營收 15.07 億元，月增 17.81%，年增 64.24%，累計前 11 月營收 122.8 億元，年增 47.85%；受惠工作天數恢復，加上全產品線出貨持續暢旺，敦泰 11 月營收再創歷史新高。

敦泰指出，各產品線來看，包括 IDC、觸控 IC、顯示驅動 IC、電容式指紋等全產品線，11 月出貨量皆維持高檔，客戶拉貨動能相當熱絡，整體第四季營運可望優於原先預期，並優於上季新高表現。

敦泰今年一掃過往晶圓產能受限疑慮，隨著取得產能增加，以及新品競爭力提升，前三季 IDC 出貨量已達 1.67 億套，全年可達 2.2 億套，較去年倍數成長，市占率也拉高至 3 成以上。

敦泰也因應客戶需求，與晶圓代工廠談妥明年產能，估較今年提升 1 成，IDC 出貨也可同步年增 1 成，市占率目標為 40%，將與龍頭廠聯詠 (3034-TW) 競爭龍頭地位。

此外，近期由於 IDC 需求暢旺，加上晶圓代工、封測端價格紛紛調漲，敦泰也將成本反映給客戶，價格漲幅達雙位數，也有助敦泰獲利能力持穩，過往淡季砍價壓力明顯減輕，毛利率可望再優化。