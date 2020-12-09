〈2021台股展望〉黃蔭基：美元明年續弱 新台幣將從國宅變豪宅

新台幣狂升，今 (9) 日盤中最高已經來到 28.21 元價位，距離 28 元大關剩下約 2 角距離，永豐金 (2890-TW) 首席經濟學家黃蔭基表示，美元明 (2021) 年會續弱，因此新台幣趨勢不變，他甚至妙喻「目前新台幣價位是國宅，明年會變豪宅。」

針對今年狂飆的新台幣匯率，黃蔭基表示，從美元角度來看，美元貶值會持續到明年，持續向 85 移動，熱錢流向非美貨幣下，新台幣趨勢不變，目前新台幣價位是國宅，明年會變豪宅。

新台幣一直升值，是否會對電子業等造成龐大匯損壓力？永豐投顧資深經理楊達康認為，由於中美貿易戰訂單移轉，台廠轉嫁能力強，其中例如 NB 和零組件明年需求仍將持續上揚，加上各國央行持續量化寬鬆，原物料價格看漲，在產業前景佳以及強勁技術核心下，匯損預期不會是電子股的大問題。

黃蔭基進一步表示，台灣資通信產品訂單暢旺，其中，占比最高的電子零組件成長 20.39%，資通與視聽產品亦增加 20.64%，預期 2021 年出口續有良好表現。今年民間消費受疫情衝擊，國人在國外消費大幅衰退，已經將國外消費轉向國內，預期 2021 民間消費大幅成長。在出口與消費領軍下，加上「投資臺灣三大方案」效益發酵、政府加速執行公共建設等，國內投資動能延續，預估 2021 年全年成長 3.70%，各季分別成長 4.98%、5.55%、2.20%、2.35%。

雖然永豐金看好明年全球經濟將走「牛轉」趨勢，但黃蔭基還是提醒要注意兩大風險，首先是景氣復甦加快，2021 年美國實質 GDP 預估在第 2 季超越疫情前高峰，來到 19.29 兆美元，要注意明年下半年 Fed 是否預告縮減 QE。以 2013 年的經驗，Fed 在預告 QE tapering 之後股市修正 8%，金融市場必須提高警覺。

其次是資金饗宴、熱錢氾濫，股價、房價頻頻創高，資產泡沫在無形之中日益膨脹，考量疫情令各國擴大支出進行紓困，政府債務佔 GDP 比重驟升，一旦利率反轉，家計與企業債務負擔加重，恐戳破資產泡沫。