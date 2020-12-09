新保攜手鴻海旗下「肚肚」 搶進餐廳數位轉型業務

新光保全 (9925-TW) 與鴻海 (2317-TW) 旗下智慧餐飲平台商「肚肚」，全力搶進餐廳數位轉型業務。肚肚將免費出借 ipad ，搭配超低價格月租來協助店家轉型，雙方合作共同打造智慧餐飲生態系，搶進全台 20 萬家餐廳店家客戶。

新保去年起與肚肚展開合作，打造智慧 POS 點餐系統，有別於其他 POS 業者，肚肚擁有多店管理功能，且可支援不同類型出單機，以及客製化介面。

今年餐飲業受疫情影響，外送平台崛起，業者與消費者之間，實體與虛擬通路的界線模糊，改變消費者購物型態，店家面對新一波趨勢如何成功轉型將是一大挑戰。

新保總經理洪國超表示，在產業智慧化的風潮及市場接連議題的帶動下，持續在各個產業中發酵，新保與肚肚策略合作，看中肚肚在零售、餐飲業中被廣泛應用的終端銷售及服務系統，視 POS 為極具成長潛力的重要市場之一。

新光保全以人工智慧結合物聯網 (AIOT) 為目標，從去年開始與肚肚進行策略聯盟，共同建構餐飲智慧平台，幫助店家串連線上、線下服務，以及雲端資料整合，目標成為智慧餐飲服務鏈的第一龍頭。其中由肚肚 POS 訴求實用的功能與實在的價格，新光保全則有全國性的專業人員銷售及服務，兩家公司各以優勢進行深度合作。