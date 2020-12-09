〈2021台股展望〉渣打估我明年GDP 3.3% 留意半導體需求減緩潛在風險

看好新冠肺炎疫苗研發進度，渣打銀行預估，明年全球經濟成長率 4.8%，台灣 GDP 可望達 3.3%，但也提醒，台灣經濟發展過度依賴科技業，占整體 GDP 比重約 29%，需留意未來半導體與資通訊設備縮減，對台灣經濟成長的影響。

渣打銀行東北亞資深經濟學家符銘財表示，根據內部預測模組推估，台灣明年經濟成長率約落在 3%~4% 區間，但預估明年中央銀行利率政策將持續按兵不動，最快要等 2022 年才有動作。

符銘財表示，美中關係持續緊繃，促使全球供應鏈持續分散布局，台灣明年仍可望藉由與資金回流優勢支撐經濟表現，除了既有的科技業優勢外，紡織、塑橡膠等傳產也有望受惠於原物料價格反彈，預期明年台灣 GDP 約 3.3%。

但符銘財也提醒，台灣經濟發展過度依賴科技業，科技業占出口比重高達 6 成，占 GDP 比重也高達 29%，但根據相關數據顯示，近期半導體設備進口值已開始下滑，這可能會影響我明年經濟表現。

再者，今年因應防疫需求而崛起，以及趕在美國禁令大限生效前的資通訊設備急單與預防性訂單，明年再度重演的可能性也會降低，這些都會考驗我明年經濟成長動能表現。

符銘財指出，明年經濟仍聚焦在疫情衝擊，渣打集團預估新冠肺炎疫苗可望在明年第 1 季問市，但最快要等到第 3 季才能進行大規模施打，預期疫苗對經濟復甦的效益最快要等明年下半年才可望浮現。

整體而言，明年影響台灣經濟動能主要來自於全球經濟復甦與反彈，市場將聚焦在維持市場流動性，並提供受疫情影響較大的產業振興，屆時搭配疫苗問市，可望對提振市場信心與經濟表現帶來雙重助益。