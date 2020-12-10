〈能源盤後〉美庫存異常大增 原油收盤錯綜 但疫苗前景縮限跌幅

週三 (9 日) 交易，原油期貨價格收盤錯綜，Brent 原油期貨價格小升，但 WTI 原油期貨價格收低，係因美國上週國內原油供應量創 4 月以來最大單週上升程度，其原因可能來自進口「一次性」增長的結果。

美國可能即將推出新冠疫苗，這點有助於舒緩對能源需求的擔憂，縮限了原油價格的下行程度。

EIA 週三公布，上週 (12/4 止) 原油庫存增加 1520 萬桶，創下 4 月以來最大單週上升程度，4 月當時紀錄為單週增加 1920 萬桶 (4/10 止的當週)，為紀錄上最大單週上升程度。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (12/4 止) 原油庫存下降 70 萬桶。產業團體 API 週二晚間公布，上週原油庫存增加 114 萬桶。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「即使 EIA 報告顯示庫存大增，但更進一步細看會發現這主要是因為進口異常的一次性增加。」

EIA 報告指出，石油淨進口總額（進出口之間的差額）自一週前的 190 萬桶 / 日大增至約莫 460 萬桶 / 日。

「由於市場更專注供需基本面，通常會忽略貿易運輸造成的一次性失衡。淨進口量持續增長會是一個問題，但一次性的事件與市場基本面無關。」

「原油庫存大增的理由可能很單純，就像感恩節以來貨物被推遲並在上週計入那樣。」他說。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 8 美分或近 0.2%，收每桶 45.52 美元，為最近月契約自 12 月 2 日以來最低收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2 美分或 0.04%，收每桶 48.86 美元。

EIA 公布每週庫存報告後，原油期貨價格轉跌。

Tyche 資本顧問公司執行董事 Tariq Zahir 表示，「EIA 給的數字真的令人瞠目結舌，我得核實一下這些數字，過去 10 年來我們在能源市場上交易從沒有看過與預期差這麼遠的錯誤。」

週三稍早，EIA 尚未公布庫存報告前，原油價格走高，係因市場對美政府提出新一輪刺激方案感到樂觀。

但 FXTM 的市場分析經理 Lukman Otunuga 認為，「儘管疫苗前景樂觀，但因全球大型經濟體的新冠病例激增，加上美國各州都實施嚴格的封鎖措施，因此油價前景仍朝向下行。」

EIA 數據顯示，上週 (12/4 止) 汽油供應量增加 420 萬桶、蒸餾油供應量增加 520 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (12/4 止) 汽油供應量增加 220 萬桶、蒸餾油供應量增加 120 萬桶。

其他能源商品

1 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 1.2759 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.6%，收每加侖 1.3989 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.8%，收每百萬 Btu 2.442 美元。

EIA 週四將公布上週天然氣庫存數據。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 在一份報告中表示，儘管對需求的擔憂持續存在，但油價一直挺住，且近期價格接近多個月高點。