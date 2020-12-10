IPO歲末火熱！DoorDash掛牌首日飆 較發行價高逾85%

全美最大餐飲外送服務 DoorDash 週三 (9 日) 以 102 美元於紐約證交所掛牌上市，甫開盤即跳高大漲，一度觸及 195.50 日內高點，收紅 4.99% 至每股 189.51 美元，較發行價高逾 85%。

DoorDash 成為今年最受矚目的 IPO 之一，股票交易代碼為 DASH，計畫出售 3,300 萬股，發行價為 102 美元，IPO 後 DoorDash 總股數將達約 3.177 億股，預計將募資總額為 33.7 億美元，估值也將飆升至 380 億美元。

目前軟銀是 DoorDash 最大外部股東，持有約 20% 股份，其次是紅杉資本，擁有 16% 的股份。

DoorDash 成為今年最受矚目的 IPO 之一 (圖片：AFP)

DoorDash 是由史丹福大學學生 (華人) Tony Xu、Stanley Tang、Andy Fang 於 2013 年創辦的外賣公司，總部位於美國舊金山，主攻美國按需外送服務。

隨著今年新冠肺炎肆虐全球，居家防疫成為送餐飲崛起的契機點，人們為了避免外出、居家辦公導致外賣行業崛起，除了 Uber Eats、Grubhub、Postmates 之外，DoorDash 今年業績表現急起直追。

DoorDash 外送員 (圖片：AFP)

根據 Second Measure 數據顯示，DoorDash 在美國餐飲外送市佔奪冠，Uber 市佔居亞軍 (22%)，GrubHub 則拿下市佔季軍 (20%)。

DoorDash 提交的 S-1 招股說明書顯示，2020 年前 9 個月累計營收為 19.2 億美元，較去年同期多出逾 3 倍。其中，2020 年第二季開始 DoorDash 終於實現首次盈利。

DoorDash 今年底 IPO 上市熱潮再添新柴火，預料 DoorDash 將洗牌歐美線上外賣市場。旅宿平台 Airbnb 本週四即將掛牌，跨境電子商務公司 Wish、多人線上遊戲創作平台 Roblox 也將在本月陸續上市。