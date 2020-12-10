盤前財經大事搶先讀2020年12月10日

今日操盤前瞻

美國 11 月 CPI

歐洲央行利率決策

中國 M2 貨幣供給

新股掛牌：寶陞、叡揚

除權息：允強、光麗 - KY、大宇資

臉書遭美 FTC 和多州控告壟斷 恐被迫出售 IG、WhatsApp

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 和 46 州檢察長組成的聯盟，周三 (9 日) 對臉書 (FB-US) 提起反壟斷訴訟，臉書可能被迫出售 Instagram(IG) 和 WhatsApp 這兩項珍貴的資產，利空導致臉書股價周三收盤挫跌近 2%。閱讀全文...

航空業寒冬恐持續至 2021 年 達美航空要求員工放更多無薪假

達美航空 (DAL-US) 執行長 Ed Bastian 週三 (9 日) 表示，由於疫情加速惡化，恐持續衝擊 2021 年的航空需求，為減少企業成本，達美航空要求員工放更多無薪假。閱讀全文...

台股交易量激增 前 11 月證交稅收 1308 億元、年增近 6 成

台股交投熱絡帶動證交稅收持續正成長，根據財政部最新統計，11 月證交稅收 138 億元，重回百億元之上，是連續 11 月正成長，累計前 11 月稅收 1308 億元，較去年同期增加 59%。閱讀全文...

與台積電較勁？三星擴大在奧斯汀晶圓廠附近購地 並申請開發

據美國德州奧斯汀媒體 Built In 報導，三星奧斯汀半導體 (Samsung Austin Semiconductor LLC) 近期擴大當地廠房購買，並計畫進行開發，奧斯汀市議會本週將研究是否批准。閱讀全文...

風電需求夯 上緯投控近期調漲價格逾 1 成 明年首季續漲

全球風電建置需求強勁，上緯投控 (3708-TW) 反映原物料漲價，近期碳纖維複材、風電葉片樹脂兩大主力產品價格同步調漲，漲幅達雙位數，且客戶全數買單，據悉，明年首季報價持續喊漲，其中碳纖維複材部分更有機會拿大單，拚打入美國通用電氣 (GE) 供應鏈。閱讀全文...

面板雙虎 11 月營收年增逾 2 成 彩晶 23 億元寫三年新高

面板廠昨 (9) 日公布 11 月營收，受惠面板價量齊揚，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 大、中小尺寸面板出貨量仍維持高檔，11 月營收雙雙年增逾 2 成，攀上近 260 億元大關，同步改寫今年單月次高紀錄，彩晶 (6116-TW) 則連三個月站穩 20 億元，達 23.93 億元，續創近三年新高。閱讀全文...

力麗環保紗線再受蘋果青睞 供應 AirPods Max 編織耳罩

蘋果 8 日發表新款 AirPods Max 耳罩式無線耳機，紡織廠力麗 (1444-TW) 再度以環保聚酯原抽色紗線 Ecoya，供應 AirPods Max 編織耳罩的環保紗線。閱讀全文...

2021 台股展望 黃蔭基：萬四是標配 估高點是 14800 點

永豐金 (2890-TW) 昨 (9) 日舉行 2021 年投資展望會，首席經濟學家黃蔭基表示，對台灣來說，明年是景氣復甦的第一年，5G 的第二年，護國神山的第三年，未來 4 年中經濟最好的一年，明年台股「萬四」是標配，以 23 倍本淨比、18 倍本益比估算，估加權指數將來到 14800 點的合理評價，高點會落在明年上半年。閱讀全文...

