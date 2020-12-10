〈2021台股展望〉凱基估高點上看16200點 聚焦11大產業

凱基投顧今 (10) 日發表 2021 年台股展望，預料因疫情促使數位經濟提前來臨，以及全球經濟活動重啟，此雙重效果將有助台股延續 2020 年第 2 季以來的上升循環，樂觀預估明年台股高點有望上看 16200 點，較目前指數約有 14% 上漲空間，其中，看好 11 項產業。

展望 2021 年，凱基看好台股高點有機會上看 16200 點，並建議聚焦 11 項產業趨勢，包括半導體、先進封裝、筆電 / 電競、光通訊、散熱、衛星寬頻、電動車、電商及紡織、自動化工業、塑化和金融。

凱基指出，在新冠肺炎疫情的影響下，遠距工作成為永久性的趨勢，加上民眾也進行更多的線上消費，均帶動數位經濟提前來臨，並成為長期結構性的趨勢，有助延續明年科技股的獲利動能。

凱基預測，科技股今年獲利將較前一年大幅增長 35%，而明年有望續增 20%。

另一方面，凱基認為，隨明年下半年新冠肺炎疫情舒緩、全球經濟活動重啟，也將帶動週期性傳產股營運觸底回溫，包括煉油、成衣原料和汽車等需求的實質回溫，預估週期性傳產股明年將迎來 50% 以上的獲利增長，擺脫今年衰退 30% 的窘境。

凱基進一步說明， 疫情造成全球經濟呈 K 型復甦，其中受惠疫情的電商、遠距、雲端等新經濟類股的基本面早已超過疫情前水準，惟深受疫情所創的旅遊、航空、餐飲等舊經濟類股營運仍在谷底盤旋，導致市場資金過去一年瘋狂追逐科技股，不過，明年週期性傳產股獲利動能可望後來居上，支撐全年科技股與非科技股可望呈健康的輪動。