信音奪歐系車廠大單 明年放量營運吞補丸

連接器廠信音 (6126-TW) 近年佈局車用領域有成，車用影音系統連接器本季取得歐系新客戶認證，開始小量出貨，預計明年可望放量，該客戶今年推出的首款電動車引起全球矚目，微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茲都買單，加上既有客戶需求不錯，明年車用業績至少成長 2 成起跳。

據了解，該歐系新客戶今年推出的首款純電跑車，引發市場熱烈迴響，微軟創辦人比爾蓋茲也列入個人電動車購入首選，該款電動車也在英國等地熱銷，台灣則在近日上市。

信音的車用連接器產品，主要應用在車內影音設備上，公司指出，除了新客戶，既有的 2 家客戶，也是德國豪華汽車品牌。

除了汽車外，信音也是國內電動機車龍頭，及腳踏車品牌電動自行車連接器供應商，公司指出，不受疫情影響，綠能及車用相關依舊逆勢成長。

信音認為，明年車用新客戶開始放量出貨，加上既有客戶需求不錯，明年將成長 2 成，占比也會進一步提高，信音產品營收占比來看，綠能及車用約 11%、筆電及伺服器 57%、消費性電子 31%、其他 1%。

信音在三大產品線同步成長下，11 月營收 3.78 億元，寫下單月歷史次高，月增 14.4%、年增 19.2%；累計前 11 月營收 34.48 億元，年增 13.2%。