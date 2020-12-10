投資Doordash未實現收益估超過100億美元 軟銀集團大漲逾10%

日本軟銀集團 (9984-JP) 基金部門有出資的美國最大美食配送服務業者「Doordash」(DASH-US) 的公司股票，9 日 (週三) 在美國紐約證交所上市。Doordash 股票在上市首日收在每股 189.51 美元，大幅超越公開價格的 102 美元，推估軟銀集團所持有之 Doordash 股票的未實現收益超過 100 億美元。

Doordash 股價走勢圖 (圖片：Investing.com)

根據股票上市的相關資料，軟銀集團旗下的願景基金 (SoftBank Vision Fund，SVF) 投資 Doordash 的累計金額達 6.8 億美元，在 IPO 過程中實施增資後的持股比例約為 22%。

股權稀釋後的 Doordash 股票，時價總額達到 700 億美元，若從持股比例來進行單純計算，願景基金的未實現損益約為 110 億美元。

由於肺炎疫情擴大的關係，Doordash 的業績迅速成長。在願景基金的投資對象當中，Doordash 也特別的受到矚目。

在軟銀集團 2020 年度 Q3(10 至 12 月) 財報當中，超越 Doordash 在今年 9 月底時點公司估值的部分，也將反映在盈利數據。有相當高的可能，會在當季列報大筆獲利。

而在 Doordash 股票上市後，願景基金也並未賣出手中持股。在願景基金 (含願景基金二號) 的投資對象當中，目前包含 Doordash 在內、已經有 9 家企業的股票在股票市場上市。

軟銀集團股價也在週四 (10 日) 開盤後一路走揚，股價在當天收在每股 8306 日圓、較上個交易日大漲 10.91% 或 817 日圓。