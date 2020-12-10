保險業明年啟動公版壓力測試 雙率、資本市場變化都要納入

金管會主委黃天牧今 (10) 日表示，除了銀行業，保險業明年也要進行公版壓力測試，年底前金管會即會公布相關測試內容，主要匯率、利率及金融資本市場變化都要納入壓力測試，為保險業史上首次公版全面性的壓力測試。

黃天牧下午出席「109 年度微型、高齡化、住宅地震、強制車險及投資新創重點產業頒獎典禮，他表示，今天正值世界人權日 70 年，在全球 ESG 浪潮下，企業不再是以股東獲利為唯一目標，金融也是某種人權，尤其壽產險今年在新冠疫情期間發揮「商業保險社會化」的功能，這也是發揮金融人權的功能。

黃天牧進一步指出，無論是推動微型保險或終老險，都有社會意義與功能，目前共有 92.5 萬人投保微型保單，27 家產壽險公司投入承保此業務，都沒有賠錢。而小額終老險亦有 54 萬件承保，兩種保險對安定民心，尤其是高齡與弱勢民眾的民心，都扮演重要角色。

過去政府推動 5+2 產業，保險業積極投入，逾 30 兆元的保險資金中，近年對 5+2 產業投資 1427.6 億元，黃天牧表示，因為保險業的投入，讓台灣在疫情下表現相對亮麗，也讓他對明年經濟表現亦有所期待。尤其蔡總統今年提出以六大核心戰略產業取代 5+2 產業，金融業可能投入更多資金，預期將包括投資於創業新板。

不過隨著新台幣匯率節節攀升，金管會也擬對保險業祭出壓力測試，黃天牧表示，銀行、保險業都有吸收社會大眾的資金，目前銀行業已經進行壓力測試，保險業明年也要進行公版壓力測試，以自我強化韌性，年底前金管會即會公布保險業相關測試內容，主要匯率、利率及金融資本市場變化都要納入壓力測試，最快 2、3 月年報正式出爐後就會實施。