〈浩鑫法說〉全年可望轉盈維持獲利 明年看好兩大動能成長

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 今 (10) 日召開法說，總經理鄭瑋勳表示，浩鑫近年積極轉型，中止低毛利筆電代工業務，轉攻利基型 Mini PC、Kiosk 等，加上轉投資暄達醫學效益逐步發酵，雖然今年受疫情衝擊，部分標案延至明年，但下半年在需求回溫、醫療事業挹注，全年力拚維持獲利，明年也看好兩大業務動能，營運將重回成長正軌。

鄭瑋勳表示，2018 年起逐步退出低毛利筆電代工業務後，並與客戶搭配將新品往利基型 Mini PC、Kiosk 等產品發展，不過部分訂單受疫情影響，將遞延至明年推出，營收占比仍以 XPC 為主，占比高達 8 成，剩餘 2 成則是暄達醫學貢獻。

鄭瑋勳進一步指出，浩鑫轉型有成，累計前 3 季毛利率達 37.08%，創下歷史同期新高，也帶動營運正向發展，第 2、3 季營運維持獲利，看好第 4 季在訂單動能回溫、醫療產品挹注下，可望保持獲利，也將彌補第 1 季受疫情衝擊，全年轉盈可期。

展望明年，鄭瑋勳表示，浩鑫將持續優化獲利結構，本業方面鎖定高附加價值產品線，並結合本業、暄達醫學技術朝「科技醫療」產品發展，樂觀看待兩大產品都將成長，法人則估，浩鑫明年營收可望年增 1-2 成，毛利率則維持在 35% 以上高檔。

受退出筆電代工業務影響，浩鑫今年營收大幅衰退，但隨著高毛利產品比重提升，前 3 季毛利大幅提升，可望成為常態，不過受首季疫情衝擊，浩鑫累計前 3 季仍虧損 2147.3 萬元、每股虧 0.06 元。