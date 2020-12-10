5G加持 瑞銀估半導體明年營收增逾3成

5G 時代來臨，半導體相關產業也跟著受惠，瑞銀財富管理投資總監辦公室出具報告指出，預估明年半導體企業盈餘可望有 30% 以上的年增幅，表現優於整體科技業，而電信相關資本投資預可望從去年的 75 億美元翻倍成長，預估 2025 年將暴增至 1500 億美元。

瑞銀指出，5G 時代下，包括半導體設備生產商、芯片製造商、電信設備供應商及信號塔運營商等及平台受益者可望分別獲得正面挹注，尤其在需求復甦與 5G 智慧型手機換機潮激增拉抬下，預期半導體等相關產業營收可望從今年的低個位數跳增至明年的雙位數。

此外，5G 產業的高資本支出紀律，可望讓明年半導體的定價能力改善，邊際利潤也有所擴大, 存儲器行業特別受益其中。

瑞銀分析，5G 的聯網速度比 4G 快 20 倍，延遲度更大幅下降 90%，網絡容量密度大增 10 倍，在在 5G 技術加持下包括固網無線接入、自動駕駛、沉浸式 AR/VR、人工智慧、遠程手術、大規模工業物聯網、數據驅動的農業技術，以及高度互聯的智慧城市發展將一日千里。

瑞銀表示，5G 相關應用所產生的經濟價值，在 2035 年前將達到 13.2 兆美元, 單在供應鏈方面，企業創造超過 2,200 萬個職位空缺