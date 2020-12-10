 1

新光金11月獨虧 15金控前11月賺3543億創高 僅靠6家正成長撐起

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
新光金11月獨虧 15家金控前11月賺3543億元創高 僅6家正成長帶動。（鉅亨網資料照）
新光金11月獨虧 15家金控前11月賺3543億元創高 僅6家正成長帶動。（鉅亨網資料照）
Tag
金控獲利金控新光金富邦金國泰金元大金台新金國票金合庫金中信金兆豐金玉山金第一金日盛金開發金華南金

15 家金控今 (2020) 年 11 月獲利全數出爐，新台幣升不停，撂倒新光金 (2888-TW)11 月獲利，自結單月稅後虧損 8.17 億元，為單月唯一虧損金控，不過綜觀 15 家金控，合計前 11 月已賺 3543.72 億元，比起去年全年才賺到 3500 億元，不僅提前一個月達陣，且只靠 6 家金控正成長，就改寫獲利歷史新高。對於金控獲利繳出好成績，金管會主委黃天牧鼓勵金融業為員工加薪。

雖然 15 家金控前 11 個月合計獲利就破紀錄，但只有富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、元大金 (2885-TW)、台新金 (2887-TW)、國票金 (2889-TW)、日盛金 (5820-TW) 等 6 家金控呈現正成長，其中，僅台新金小幅成長 0.1%，其餘都是雙位數跳升，因此拉抬整體金控合計獲利在 11 月就賺贏去年全年，改寫歷史新高。

富邦金寫五大驚奇　前 11 月獲利年增 37% 進步王

富邦金寫下五大驚奇，不但前 11 月累計稅前盈餘、稅後純益及每股純益均創下歷史新高，且富邦金合併淨值、富邦人壽淨值也都破紀錄。

富邦金自結 11 月稅前盈餘 64.68 億元、稅後純益 57.89 億元，累計今年前 11 月稅前盈餘 921.48 億元、稅後純益 803.76 億元，較去年同期大幅成長 37%，就連年成長幅度都居金控進步王，累計每股稅前盈餘為 8.72 元、每股稅後純益 (EPS) 為 7.57 元，累計稅前盈餘、稅後純益及每股純益均創下歷史新高。

富邦人壽 11 月稅後純益為 34.40 億元，較去年同期大幅成長 423%，累計前 11 月稅後純益 528.16 億元，年成長 88%，主要受惠於投資績效亮眼及承保利潤提升。

若單看投資績效，富邦人壽 11 月處分投資部位實現獲利約 64 億元，主要來自國內股票及基金約 34 億元、國外股票及基金約 14 億元，以及國內外債券約 16 億元。11 月不含避險成本的匯兌利益約 2.5 億元，累計前 11 月不含避險成本的匯兌損失低於 140 億元。

面對新台幣不斷升值，富邦人壽 11 月增提外匯價格變動準備金約 6 億元，截至 11 月底餘額為約 100 億元。

在投資操作與避險得宜之下，富邦人壽 11 月底合併淨值超過 4700 億元，較上月增加超過 740 億，11 月底合併淨值創歷年最高紀錄。也推升富邦金控 11 月底合併淨值攀至約 7330 億元，較上月底增加約 800 億元，11 月底合併淨值同創歷年最高紀錄。

國泰金也創五大奇蹟　國壽實現資本利得 1300 億元

國泰金表現也不遑多讓同創五大奇蹟，不僅累計獲利創金控成立以來新高，國壽實現資本利得、獲利、淨值都創新猷，連帶推升金控淨值也寫歷史紀錄，

國泰金自結 11 月稅後純益 41.6 億元，累計稅後純益 722.3 億元，持續改寫歷史新高紀錄，年增 22%，EPS 為 5.13 元，無論是單月或累計獲利都呈現雙位數成長。

國壽 11 月稅後純益 23.5 億元，前 11 月稅後賺 492.3 億元創高，年增 46%，主要實現股債資本利得達 1300 億元，淨值攀升至 7080 億元新高，也推升金控淨值破紀錄超過 8900 億元。

國泰金表示，國壽本月投資績效平穩，外匯避險操作得宜，11 月增提逾 11 億元的外匯價格準備金，餘額升至 118.5 億元；業務面持續維持價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，11 月 FYP 金額為 122 億元、FYPE 金額為 36 億元，FYP 及 FYPE 業界排名皆為第一。

而國泰世華銀行 11 月稅後純益 14.4 億元，前 11 月稅後純益 220.8 億元，國泰金表示，該行 11 月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好。

中信金前 11 月獲利年減 4.4%　元大金 11 月獲利月增六成

中信金 (2891-TW) 自結 11 月單月稅前盈餘為 18.06 億元，稅後純益為 14.34 億元，累計前 11 月稅前盈餘 496.15 億元，合併稅後純益 405.98 億元，年減 4.4%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.03 元。

中信金表示，11 月份核心業務動能維持穩健，惟 11 月份因中信金控股價上揚幅度較大，使員工認股權評價成本增加 4、5 億元，加上保險業務因匯率波動使匯兌不利，外匯避險成本將近 15 億元，不但使人壽單月轉虧為 1.78 億元，也影響金控單月獲利，金控 11 月單月獲利年減 12.1%。

從子公司來看，中國信託商業銀行累計前 11 月稅後純益為 252.75 億元，台灣人壽前 11 月稅後純益為 163.83 億元。中信金表示，今年市場環境雖受新冠肺炎疫情及降息影響，但銀行業務存放及財管手續費等核心業務仍然維持穩健動能，保險業務則因負債成本下降，加上投資收益增加，獲利表現良好。

元大金 (2885-TW) 在 10 月底已經賺贏去年全年，11 月在元大證券續創單月新高，依舊表現亮眼，金控單月稅後純益 20.66 億元，月增六成，累計前 11 月稅後純益 228.51 億元，年增 14%，EPS 1.88 元。

兆豐金前 11 月獲利年減 16%　新光金 11 月獲利年減 380%

兆豐金 (2886-TW) 自結 11 月稅後純益為 23.77 億元，較 10 月的 16.86 億元明顯增溫，主要受惠於財務操作貢獻，包含證券與票券子公司，而淨利息收入等核心業務則未再惡化。不過，兆豐金累計前 11 月稅後純益 230.13 億元，年減 16%，EPS 為 1.69 元。

新光金 11 月稅後淨損 8.17 億元、年減 380.6%，為唯一單月虧損金控，主要因新壽單月避險成本逾 30 億元，又無實現資本利得入袋，所以出現單月稅後虧損；新光金前 11 月稅後純益 174.47 億元、年減 8.7%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.36 元。

玉山金 11 月獲利月增 2 成　第一金前 11 月獲利年減 13%

玉山金 (2884-TW) 自結 11 月單月稅後純益 15.8 億元，月增逾 2 成，較去年同期成長 12.9%，累計前 11 月稅後純益 168.1 億元，較去年同期減少 11.0%，EPS 為 1.34 元。

主要子公司玉山銀行累計前 11 月稅後純益 153.8 億元，較去年同期減少 17.2%，玉山證券累計稅後純益成長 77.7%，玉山創投累計稅後純益成長 572.7%。玉山金表示，面對市場變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理。

第一金 (2892-TW) 自結 11 月份稅後純益 11.5 億元，月減率 15.5%，主要是銀行呆帳回收減少及人壽提高外匯準備金因此影響獲利表現；累計前 11 月稅後純益為 158.9 億元，年減 13.1%，EPS 為 1.24 元。

合庫金前 11 月獲利年減 3.87%　台新金累計獲利轉正成長

合庫金 (5880-TW) 自結 11 月稅後純益稅為 18.79 億元，較 10 月的 13.33 億元明顯增溫，主要是核心業務轉強、費用提存減少所貢獻，累計前 11 月稅後純益達到 155.98 億元，年減 3.87%，EPS 為 1.13 元。

台新金 (2887-TW) 自結 11 月稅後純益 11.2 億元、年增 51.4% 表現亮眼，主要是去年 11 月有增提上海國儲能源 2.2 億元備抵呆帳準備，今年無呆帳提存以外，法金與淨利息收入也都繳出好成績，因此單月年增率大躍進；前 11 月稅後純益 139.3 億元、年增 0.1%，終於轉為正成長，累計每股稅後純益 1.13 元。

國票金前 11 月獲利年增兩成　開發金前 11 月獲利年減 3%

國票金 (2889-TW) 自結 11 月稅後純益 2.65 億元，累計前 11 月稅後純益 29.38 億元，較去年同期增加 20.68%，每股稅後純益突破 1 元、達 1.02 元，主要是子公司營運表現優異，其中國際票券授信業務近年積極調整授信結構，推展 FRCP 及跨足聯貸業務，，使票券收益成長。

永豐金 (2890-TW) 自結 11 月單月稅後純益 10.52 億元，較去年 11 月的 7.62 億元大幅成長 38%；累計前 11 月稅後純益 113.36 億元，與去年同期持平，EPS 1.01 元。永豐金今年因子公司永豐金控證券受惠股市交投活絡，光前 11 月手續費就成長 54%，另外銀行手續費也出現雙位數成長，使得金控整體獲利穩健。

開發金 (2883-TW) 發言人張立荃表示，11 月份資本市場呈現上漲趨勢，且成交量能亦較前月回升，開發金控在證券、商銀及直接投資等業務的獲利動能支撐下，11 月自結稅後純益 14.32 億元，比起上月 11.86 億元明顯成長；累計前 11 月稅後獲利 114.09 億元，年減 3%，每股純益 0.78 元。

日盛金單月、累計獲利皆雙位數成長　華南金又踩雷前 11 月獲利腰斬

日盛金自結 11 月單月稅後純益 2.16 億元，月增 36%.4%，雖然日盛銀行單月獲利衰退，但是因為資本市場好，日盛證券單月獲利較上月大幅成長 1 倍多，成為推動金控單月大幅成長的動力；日盛金累計前 11 月稅後純益 26.44 億元，年增率 18.2%，EPS 為 0.7 元。

華南金 (2880-TW) 今年可說是屋漏偏逢連夜雨，上半年才受華南永昌證券踩雷導致獲利墊底，11 月子公司華南銀行有有香港飛機租賃公司發生逾放，提存呆帳 3.58 億元，使得華南金 11 月稅後純益 10.83 億元，較 10 月的 12.87 億元又下滑; 累計前 11 月稅後純益為 72.98 億元，相較於去年同期 149.55 億元呈現腰斬，EPS 為 0.57 元。

 

相關個股

新光金2888富邦金2881國泰金2882元大金2885台新金2887國票金2889日盛金5820中信金2891兆豐金2886玉山金2884第一金2892合庫金5880永豐金2890開發金2883華南金2880

相關新聞