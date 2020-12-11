〈財報〉博通Q4表現優 但警示企業需求放緩 盤後跌逾2%

博通 (AVGO-US) 週四 (10 日) 美股盤後公布的第四季財報多項表現皆優於市場預期，本季財測也高於市場預估，網路、寬頻與無線晶片本季營收看俏，但博通警示企業需求正在放緩，拖累盤後下跌逾 2%。

博通預測，2021 會計年度 Q1 營收約為 66 億美元，將較去年成長 13%，優於 FactSet 調查預期的 65.2 億美元，調整後 EBITDA 約為 39 億美元，或占營收中值 59%。

週四博通股價下跌 1.48%，以每股 410.04 美元作收，盤後公布財報後股價下跌 2.08%，報 401.5 美元。

博通股價日線圖 (圖: Google)

Q4 基於 GAAP 關鍵數據

營收報 64.67 億美元，年增 12%，優於 FactSet 調查預期的 64.3 億美元

淨利報 13.24 億美元，年增 56%

每股盈餘報 2.93 美元，年增 48.7%

調整後 EBITDA 報 38.27 億美元

自由現金流報 32.46 億美元

資本支出 1.02 億美元

Q4 基於 non-GAAP 關鍵數據

淨利報 28.65 億美元，年增 20%

每股盈餘報 6.35 美元，年增 18%，優於 FactSet 調查預期的 6.25 美元

營收以業務別拆分：

半導體解決方案 (晶片銷售) 報 48.3 億美元，年增 6%，優於 FactSet 調查預期的 41.7 億美元

基礎設施軟體報 16.37 億美元，年增 36%，優於 FactSet 調查預期的 16 億美元

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 於財報聲明中表示：「目前企業需求仍然疲軟，不過，受惠於雲端網絡、寬頻伺服器供應商，以及無線網路需求顯著的成長，博通第四季取得強勁財報表現。」

陳福陽表示，受到雲端資料中心客戶與持續的資本支出以及，邊緣與核心網路的升級帶動，佔半導體解決方案 35% 的網路晶片產品第四季營收較去年成長 17%。

此外，受惠於全球居家辦公趨勢，以及消費者與伺服器供應商寬頻通訊設備需求提升，佔半導體解決方案約 14% 的 寬頻通訊晶片第四季營收交出雙位數成長，年增 22%。

無線晶片業務 (佔半導體解決方案營收約 31%) 第四季受到美系 OEM 客戶拉貨推動，營收季增 43% ，不過由於客戶產品延遲，因此營收較去年同期減少 9%。

儲存與橋接晶片業務 (佔半導體解決方案營收約 14%) 受到企業設備支出疲軟拖累，營收較去年同期減少 9%。另一方面，基礎設施軟體營收也持續保持穩定與優異的成績。

博通第四季高層人事異動，Charlie Kawwas 成為博通新任營運長，財務長將由 Kirsten Spears 出任，現任財務長 Tom Krause 將繼續領導博通旗下的六個基礎軟體設施部門。

2021 會計年度 Q1 財測與展望

營收約為 66 億美元，將較去年成長 13%，優於 FactSet 調查預期的 65.2 億美元

調整後 EBITDA 約為 39 億美元，或占營收中值 59%。

陳福陽於電話會議中表示，第一季企業需求正出現放緩，將影響博通相關業務，不過網路晶片將延續成長趨勢，寬頻通訊晶片第一季需求仍強勁，將持續貢獻營收。

另外，陳福陽表示，無線晶片業務預估較去年同期成長 50% 以上，然而，儲存與橋接晶片業務在高基期的影響下，第一季營收將出現雙位數降幅。