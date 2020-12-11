蘋果甩開英特爾後 高通就是下一個

周五 (11 日) 彭博引述知情人士報導指出，蘋果 (AAPL -US) 已經著手開發蜂巢式調變解調器 (cellular modem) 以用在未來自家產品上，意味著在蘋果推出 M1 取代英特爾的處理器後，高通就是下一位漸漸消失在蘋果產品的關鍵零組件供應商。

知情人士透露，蘋果硬體技術高級副總裁 Johny Srouji 向員工透露，蘋果已於 2020 年展開研發第一款蜂巢式調變解調器，將使得另一個關鍵性戰略變成可能。而一旦產品推出後應用在自家產品上，將取代高通的行動晶片。高通 (QCOM -US) 美股盤後一度重挫逾 6%。

(圖片: AFP)

Srouji 指出蘋果 2019 年以 10 億美元買下英特爾的數據機業務，幫助蘋果能建立一個軟硬體團隊來開發屬於自己的行動數據機。他說，這款數據機是公司設計的少數無線晶片之一，包括用於 Apple Watch 的 W 系列和 iPhone 用於精確定位資訊的 U1 超寬頻晶片。

Srouji 沒有透露該款數據機何時能亮相，但是蘋果與高通 2019 年的專利協議包含一項為期六年的授權協議。高通根據其擁有的無線專利向手機製造商收取專利費用，不論他們是否使用其晶片。

相信在蘋果推出自家數據機產品後，高通為了保障全球數據機霸主地位，高通與蘋果間的專利戰會再展開。去年兩家大廠才針對爭吵兩年的訴訟案達成合解。

以目前蘋果與晶圓代工廠之間的關係來看，甩開高通後直接最大受惠者就非台積電 (2330-TW) 莫屬。



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