【Wen姐筆記】回檔？一日轉折？台股也玩地牛翻身

台灣昨日出現今年以來最強有感地震，湊巧的是昨日台股大盤也出現地牛翻身! 外資賣超 143 億元，台指期淨空單也小增至 992 口，加權指數以 14249.49 點作收，成交值為 3075 億元。大盤昨日失守 5 日均線，為本波以來第 3 次，大盤將繼續回檔? 或是如前 2 次，隔日即出現一日轉折? 今天極短線強弱勢觀察重點為 14282 點，只要能迅速收復守穩，多頭還有北上續航力道! 關鍵點位為 14176、14256 與 14311 點。

台股多方如欲儘速搶回控盤權，最好能夠儘速收復 14256 以及 14300 點關卡，14300 點兩端哨站為 14282 與 14311 點。多方如能順利闖過 14333 點，則可繼續再往改寫歷史新高挑戰，後續關鍵價為 14366、14400 點，14400 兩端哨站為 14385 與 14423 點，站穩後續往 14500 點挺進。

但如 14256 點未能站穩，需提防續往 14200 點關卡回測，14200 點兩端哨站為 14176 與 14216 點，棄守需提防回檔幅度擴大! 下方 14155 點為 14000 點大關最重要灘頭堡! 14100 點兩端哨站為 14080 與 14122 點，如再棄守 14049 點，14000 點兩端哨站為 13979 與 14014 點。也將是本波萬 4 行情能否續航的最後觀察位置。

台股昨日隨外資調節賣壓擴大，盤面也演出地牛大翻身! 強勢的聯電遭到三大法人聯手砍出 5 萬多張，回檔逾 5%，三大法人昨日聯手賣超的個股還包括南亞科、華通等，果然也都臉綠! 不過昨日意外扮演撐盤要角的則是金融股，以及因南部鋼廠封盤，預期鋼筋價格將大漲的相關鋼鐵族群!

台股目前位階，中長線多頭趨勢未變，只是短線回檔，如能儘速收復 14282 點關鍵點位，將有機會演出第三度一日轉折，無礙多頭續航力道。但如因今日為 14000 點之上的首度空軍日，尾盤仍見空軍來襲，則提防回檔幅度擴大，盤面上的地牛翻身，也恐還有餘震! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)