〈陸股盤後〉科技股賣壓重 上證下跌周線終止連三紅

陸股面臨黑色星期五，周五 (11 日)A 股三大指數開平高後一路走低，早盤開漲主要是因為中國大宗物資價格勁揚，刺激相關類股走勢。但仍不敵獲利了結的賣壓，盤中深證曾跌逾 2%，創業板指也一度逼近 2% 的跌幅，只有上證跌幅較輕。而科技類股成為今日的重災區，成為拖累市場人氣的主因。

不過尾盤時段指數紛紛出現反彈，跌幅收斂，只是投資人避險心態人重，近期 A 股常呈現上漲量縮，下跌出量的現象，加上類股不斷輪動，市場未出現長期支撐人氣的主流族群，導致作多氣氛不易凝聚。

盤面上，農牧飼漁、煤炭、造船逆勢小幅，蘋概、半導體、虛擬貨幣、白酒、銀行、能源、券商、電子等類股走弱。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證下跌 0.77%，報 3347.19 點；深證下跌 1.28%，報 13555.14 點；創業板指下挫 1.13%，報 2687.78 點。本周上證下挫 2.83%，結束連三紅，深證大跌 3.36%，創業板指下滑 1.58%。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 39.68 億元，其中滬股通賣超人民幣 10.08 億元，深股通賣超人民幣 29.6 億元。本周北向資金買超人民幣 70 億元。

產業消息

消息指出 11 月份以來，動力煤價格屢創新高，最新中國商務部監測數據顯示 11 月中國煤炭價格月增 1.3%。利多消息刺激煤炭類股走勢，陝西黑貓應聲漲停、安源煤業大漲 4.20%、安泰上漲 2%。

中國國家統計局公佈 2020 年中國糧食總產量為 1.3 兆斤，比去年增加 113 億斤，年增 0.9%，糧食生產再度豐收，產量連續 6 年保持在 1.3 兆斤以上。消息刺激農牧飼漁類股走勢，荃銀高科跳漲 5.71%)、神農科技勁揚 4.59%、登海種業大漲 4.1%。

法人觀點

海通證券分析，市場持續上攻的動能不足，大盤短線仍以震盪修整為主，投資人在操作上，因類股輪動快速因此切忌不要追高殺低，也不宜亂減碼，儘量多觀望少操作，耐心等待底部確立後再買進。同時投資人也可逢低部局以期待跨年行情。