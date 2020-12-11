合晶10月純益年增1.7倍 前10月每股賺0.93元

矽晶圓廠合晶 (6182-TW) 今 (11) 日公告 10 月自結數，稅前盈餘 8900 萬元，年增 1.78 倍，稅後純益 7500 萬元，年增 1.68 倍，每股純益 0.1 元；前 10 月稅後純益約 5.08 億元，每股純益 0.93 元。

合晶受惠遠距應用推升，第四季 6 吋訂單產能供不應求，訂單已超出產能約 2 至 3 成，而 8 吋則在近期車用需求回溫帶動下，稼動率逐步攀升，整體第四季營運將登今年高峰。

上海合晶 6 吋矽晶圓廠，先前配合當地政府政策進行遷廠，已進入送樣認證階段，最快明年第一季可望量產，產能將逐步拉升，預計第三季就可望達到月產能 20 萬片的規模。

在上海合晶重啟量產前，合晶目前 6 吋主要在楊梅廠生產，月產能 30 萬片，且近來受惠遠距應用推升，需求暢旺，第四季產能供不應求，待上海合晶通過認證後，可望接手楊梅廠吃不下的訂單。

8 吋方面，合晶受惠 CIS、工業、車用與屏下指紋辨識等應用帶動，輕摻矽晶圓需求熱絡，產能利用率 9 成，重摻在車用與功率元件需求轉強下，急單湧入，目前龍潭 8 吋廠產能利用率約達 95%，接近滿載。