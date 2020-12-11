加工絲量價齊揚 力麗本季轉盈 集盛明年樂觀

紡織廠集盛 (1455-TW) 今 (11) 日召開線上法說，除了尼龍粒訂單已達明年上半年，加工絲也受惠調整產線以及產品組合改善顯，明年展望樂觀、營運將顯著進步；而另一業者力麗 (1444-TW) 也指出，目前加工絲價格好轉，第四季本業將轉盈，目前能見度也看至農曆年後，營運逐步好轉。

集盛表示，尼龍粒透過產線整合，有助提升稼動率、優化成本，而目前尼龍粒需求展望佳，部分產品更是供不應求；尼龍原絲、尼龍加工絲同樣經過產線、產品組合調整，毛利率、獲利轉佳，預計明年也將延續。

聚酯加工絲方面，集盛指出，目前需求帶動下量價齊揚，也開始賺錢，目前訂單看到明年農曆年前後；至於複合材料今年受疫情影響不大、逆勢成長，預計在客戶穩定需求仍旺的趨勢下，明年也保持穩定成長。

力麗則指出，終端品牌回補庫存需求強勁，帶動下游成衣廠積極拉貨，加工絲價格 11 月出現一波漲勢，目前看 12 月同樣能持穩，第四季本業可望轉盈，目前訂單同樣看到農曆年後。

不過，力麗也指出，目前海運缺櫃問題嚴重、運費也漲不少，除了會影響出貨，也會導致費用增加，這部分也會跟客戶協調，部分出貨採用 FOB，減輕壓力。