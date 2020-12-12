〈熱門股〉蘋果新機動能強勁 和碩股價攀逾1年新高

代工大廠和碩 (4938-TW) 受惠蘋果 (APPL-US) iPhone 12 新機、Xbox 遊戲機熱賣，11 月營收衝上 1791.91 億元，月增近 3 成，連八個月站穩千億元，創下歷史次高，僅次 2018 年 10 月 1860 億元，也激勵本周股價衝上逾 1 年新高，最高來到 71.5 元。

從三大產品線來看，和碩通訊產品在蘋果新機推出下，11 月動能顯著成長，資訊產品方面，單月筆電出貨達 85-90 萬台，持平上月、年減近 1 成，桌機出貨 70-75 萬台片、月增近 2 成，符合預期，和碩也看好在通訊新品上市、宅經濟動能延續，第 4 季資訊、通訊、消費等三大產品需求維持穩健。

展望未來，法人預期，和碩受惠蘋果 iPhone12 系列手機發表，第 4 季通訊產品出貨動能強勁，傳統旺季可期，加上打入電動車大廠特斯拉供應鏈，明年出貨可望有雙倍成長空間，更計畫赴美國德州設廠，就近服務客戶，營運動能可望持續增溫。

和碩 11 月營收達 1791.91 億元，月增 29.69%、年增 26.08%，累計今年前 11 月合併營收 1.25 兆元、年增 1.75%。