00881持股台積電3成除息行情可期 前五大股皆5G全球龍頭

國泰台灣 5G+(00881-TW) 甫上市兩天，就連兩日強勢吸金，打破台灣 ETF 掛牌量能歷史紀錄，主因在該檔號稱國家隊的 5G ETF 前五大成分股都是霸佔全球 5G 供應鏈關鍵地位的龍頭企業，最大成分股台積電 (2330-TW) 持股更高達三成，由於台積電 12/17 將除息，除息行情可期。

00881 上市首日即價量齊揚，至收盤衝出 16.6 萬張巨量，不僅創國泰投信所發行的 ETF 上市最佳成績，亦締造台灣 ETF 史上上市當天最大成交量表現，而掛牌第二天蜜月行情熱度不減，成交量能衝破 20 萬張、達 21 萬 4965 張，交投熱絡更突破上市首日紀錄，為台灣原型 ETF 近年來難得一見的盛況。

國泰投信董事長張錫表示，5G 為科技大趨勢，未來動能相當看好，今年 5G 手機出貨量可能達 2 億支，到了明年有望再提升到 5 億支，且 5G 的發展也帶動台股今年的大漲，而在這一波漲價潮中，5G 絕對是主要動力之一，待明年需求提高，勢必可再推升台股表現；而國內第一檔聚焦台灣 5G 在地商機，並具有配息機制的 00881，上市首兩日皆打破相關成交量紀錄，也顯示了台灣投資人對於「5G 國家隊」的實力認同。

而國泰台灣 5G+ ETF 經理人蘇鼎宇亦表示，此次國泰投信發行以台灣為主的 5G 主題 ETF，是經過反覆研判全球科技發展趨勢後，看好美中貿易戰爭霸下，最大的受益者將是台灣的 5G 供應鏈產業，同時看好泛 5G 族群有機會發展成為台股未來的「護國神山群」。

台灣過去 20~30 年間靠著個人電腦 PC 產業在全球 IT 市場打下的關鍵角色地位，而 5G 採用的開放式架構，有機會打破過去通訊設備市場由國際大廠寡占的局面，使台廠在未來超過十年的時間，可成為全球通訊 G 世代更迭的要角，分食全球超過上兆美元的 5G 相關商機。

目前 00881 前五大持股分別為台積電、鴻海、聯發科、聯電、大立光，都是霸佔全球 5G 供應鏈關鍵地位的龍頭企業，其中第一大持股台積電、持有比重約 30%，將於下周 12/17 除息，資金有限的投資人買不起台積電，便可運用此檔 ETF 參與台積電的配息，以及參與未來可能的填息表現。

國泰投信建議，投資人可以採逢低承接、定期定額、長期持有三重方式「存 ETF」，搭上趨勢浪潮來幫自己累積財富。