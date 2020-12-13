陶冬：全球增長溫和復甦 歐洲政策積極轉變

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬在個人部落格發文，資金開始探討 2021 年的投資策略和資產組合，筆者傾向相信明年全球經濟呈弱復甦態勢，中國之外各國工業生產即將進入一個第二波疫情主導的下跌（不至於再陷衰退），隨後在明年春季反彈。以下為部落格全文：

消息多多的一個星期。上周新冠疫情在許多國家再創新高；歐洲央行加大資產購買上限，為經濟下滑做準備；德克薩斯檢察長匪夷所思地在最高法院訴訟另外四州的選舉過程，但被駁回；美國聯邦藥管中心授權一隻 mRNA 疫苗緊急上市；英國與歐盟的最高級談判未見進展，雙方都不看好周日結束的談判。

在市場動盪中，基金選擇保守應對，鎖定今年已得的收益，資金退出股市，進入債市。S&P500 輾轉下跌，不過兩隻獨角獸在美國上市成功；美國國債受到追捧，十年期國債利率顯著下降。

英國硬脫歐陰影下，雙方銀行股遭到拋售，英鎊匯率出現動盪，市場預計英格蘭銀行降息，英國國債走強。與股市形成對照的是能源和大宗商品市場出現強勢，鐵礦石價格暴起，市場參與者佈局週期復甦。美元匯率大起大落，走勢飄忽；石油期貨偏強，黃金期貨偏弱。

資金開始探討 2021 年的投資策略和資產組合，筆者傾向相信明年全球經濟呈弱復甦態勢，各國的復甦勢頭參差。中國之外各國工業生產即將進入一個第二波疫情主導的下跌（不至於再陷衰退），隨後在明年春季反彈，疫苗的全面鋪開和央行擴張性政策推動實體經濟進入更穩健的復甦階段。

隨著疫情勢頭減弱，明年的週期性復甦會更明顯、可持續，但是恢復到疫情前水準恐怕需要很長的時間。部分行業和就業機會遭受結構性重創。2021 年全球經濟增長預計為 4.7%，vs 2020 年 - 4.1%，不過感受到復甦熱度應該明顯弱過統計數字。儘管如此，疫情不確定性淡化之後，財政貨幣政策的確定性可能令市場更放心。

歐洲的刺激政策在上周連環出臺。星期二在歐洲央行例會上，ECB 決定將疫情緊急資產購買計畫（PEPP）的上限從 1.35 萬億歐元上調至 1.85 萬億，計畫終止日由明年六月推後至最早後年三月底。接著在歐盟峰會上，各國領袖同意以歐盟名義發行 1.5 萬億疫情債券，用於經濟刺激措施。

這兩件事事先都有媒體報導，對市場不算太大的意外，但是對於歐洲的政策架構意義卻十分重大。歐盟內部國家眾多，諸國訴求大不相同，在危機中所受創傷亦不相同。歐洲在處理危機救援上一直落後於美國，但是這次卻行動果斷。ECB 的資產購買計畫未必用到上限，但是拉加德領導的歐洲央行在通過加碼表達一種決心。更重要的是，歐盟終於可以發行歐盟債券，這樣在較小的成本下可以更好地支持經濟復甦，也在歐洲財政一體化的路上邁進了一大步。

本周焦點：聯準會政策會議和英國脫歐談判結果。在公開市場委員的例會上，預計關於資產購買計畫的前瞻性指引會出現改變，預計維持零利率政策和緊急流動性提供視窗。總統選舉結束後，葉倫也需要通過記者會為明年的政策定調，估計她的語境溫和、鴿派。

英國脫歐談判不排除最後一分鐘的妥協而達成協議，不過如果最高層的政治解決未能奏效，無協議脫歐的可能甚高。當然筆者既不排除英國同意將脫歐時間推後，也不排除歐洲在一系列關貿安排上設立緩衝期的可能。本周美國各州確認選舉團票，不過仍可能爆出新的爭拗。疫情及疫苗發展也值得繼續關注。資料方面，美國的零售和中國的工業生產比較重要。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘