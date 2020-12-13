人民幣連漲半年 人行出手緩和升勢

中國人行、外匯局 11 日公布，將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從 1.25 下調至 1。市場解讀，此為人民幣連續升值半年以來，監管當局釋出緩和資本流入及匯市降溫的政策信號。

公告稱，將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數回歸中性，是為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，引導金融機構市場化調節外匯資產負債結構。

這是時隔 9 個月再次調整。值得注意是，調降對象只針對金融機構，企業並不在列。

今年初，中國為了應對疫情鼓勵企業從境外融資，曾將係數從 1 升至 1.25，目前中國疫情逐漸得到控制，經濟復甦加快，但與此同時宏觀槓桿率開始攀升，企業債務違約事件不時發生。

中國銀行研究院研究員王有鑫指出，在人民幣持續升值背景下，企業外幣融資快速增加。截至 11 月底，外幣貸款較年初增加 1090 億美元。在此背景下，為了避免風險進一步擴大蔓延，規避境外風險對我國的波動傳染，有必要加強對金融機構跨境融資的逆週期管理。

中銀國際證券全球首席經濟學家管濤表示，人民幣匯率已經持續升值 6 個多月，通過宏觀審慎係數逆週期調節，釋放信號，促成市場預期分化，促進外匯收支平衡。同時，由於措施主要是針對銀行，約束銀行對外舉債、對內發放外匯貸款的能力，故對企業沒有直接影響。