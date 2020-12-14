英歐同意持續協商 強生坦言無FTA收場的可能性高

英國首相強生 (Boris Johnson) 與歐洲聯盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen)，於 13 日 (週日) 以電話方式進行協商，雙方同意繼續推動貿易協定談判。

英國與歐盟的自由貿易協定 (FTA) 談判，先前強生與范德賴恩在 12 月 9 日時，原本決定 12 月 13 日是談判的最後期限，但最後在雙方的努力下決定延長，而新的談判期限則並未公布。

英國脫歐的緩衝期即將在 12 月底結束，英國在那之前都享有歐盟國家的同等待遇。英國如果在這個月內沒有和歐盟達成貿易協定，未來恐將面臨關稅上揚以及物流狀態更加混亂等種種問題，該國經濟也勢必招受嚴重衝擊。

然而英國與歐盟之間在貿易談判上的意見嚴重分歧，未來談判能否順利取得共識也仍是未知數。

在 13 日電話協議後所公布的共同聲明中提到「我們認為在這個時間點，有進一步努力的責任。」針對談判延長的理由作出說明。截至目前，英國與歐盟的貿易談判已持續將近一年，而在這段期間也作出數度延長。

強生結束 13 日的電話協議後，在接受英國媒體採訪時表示，最有可能的結果是沒有達成 FTA 協議。他強調「我們有必要為此作出準備。」並指出「英國不能被歐盟規定侷限住，也必須取回漁業權 (指英國海域) 的管理。」於說明中指出在截至目前的爭議點上「尚有相當大的落差存在。」

在意見上有最大隔閡的，分別是「歐盟漁船在英國海域的漁業權」、「公平競爭環境的確保」以及「解決紛爭等問題時的管理」這三大領域。雖然有歐洲媒體報導「談判似乎有所進展」，但雙方在意見的對立上也並非完全消弭。強生說道：「只要對方希望，就應該能達成共識。」敦促了歐盟方面，然而法國等國家則強烈希望歐盟方面不要過度讓步。

雖然新的談判期限沒有具體出示，然而距離年底前，剩下的時間也相當有限。愛爾蘭外交部長柯伏尼 (Simon Coveney)13 日在當地電視節目上表示「談判有必要在數日之內完成。」

未來即使雙方達成協議，各項條約仍須送交議會批准。而歐洲在進入聖誕節後就會進入連續假期，因此談判也不能拖到年底。為突破僵局，歐盟代表巴尼耶 (Michel Barnier) 與英國首席脫歐談判代表佛羅斯特 (David Frost) 也在布魯塞爾持續的努力協商當中。

而目前很可能有三項選擇，一個可能是在 12 月中旬達成共識、另一個可能是談判破局，而最後一個可能則是延長談判期限。而先前強生希望與各國元首來進行個別協商，然而他的希望並未獲得實現。