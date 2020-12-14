OANDA本週外匯市場看點（2020年12月14日〜12月18日）

上週貨幣對強弱

在英國與歐盟之間的貿易談判中，因為有關捕魚權等方面的差距仍未得到解決，而最後期限的增加也未達成協議，因此英鎊的弱勢尤為明顯。

另一方面，由於對根深蒂固的美國追加經濟對策的期待感而產生的風險偏好氣氛推動了澳元和紐西蘭元，形成了堅挺的運動。與此相對，美元、日元、歐元的方向感持續緩慢。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

英國與歐盟的貿易談判

英鎊和歐元可能會繼續對英國和歐盟之間的貿易談判報告作出敏感反應。要注意的不僅僅是負面報道，也要注意正面報導的可能性。

美國的其他經濟措施

對美國採取其他經濟措施的期望仍在上升，但如果談判困難，市場可能會變得更加謹慎，有必要關注最新報導。

新冠肺炎相關

新冠肺炎疫苗的預期正在支持市場的風險承受能力，但是目前感染人數和死亡人數的增長並沒有停止，而且由於諸如封鎖之類的法規，人們對經濟增長的擔憂持續存在。如果受感染人數和死亡人數繼續增加，則風險承受能力可能下降。

FOMC

FOMC 定於本週決定美國的貨幣政策。從上次會議的信息中，主要可以預測本次會議上貨幣政策改變的可能性很小，但有些人則可以預測進一步寬鬆的可能性以及成員國的經濟前景。聲明後，您可能會對其中的內容敏感地做出反應，並且可能會變得不穩定，因此請當心。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週，美元兌日元持續在狹小區間內推移，方向感很難判斷的情況持續。

從日線圖看，價格在逐漸收縮，均衡被打破的一方可能會形成方向感。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週，歐元兌美元持續在高位區疲軟推移。從日線圖看，雖然上漲趨勢持續，但是近期上漲受阻的跡象出現，短期內要警惕下跌的可能。



可以考慮關注下跌時能否守住低位線及過去支撐位寄阻力位位置等，或者上漲突破時能否突破高價位等同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週，英鎊兌美元上漲受阻推移。上週末在下跌位置上出現了回購的情況，可以考慮走勢可能轉變的可能。



首先可以考慮關注能否守住上週低位位置及低位線，反彈時能否突破 1.35 位置的同時，來尋求行情方向。



此外，由於英國與歐盟的談判影響，可能會出現不穩定的走勢，要注意。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週，澳元兌美元持續上漲趨勢。



從日線圖看，上漲趨勢持續，本週要關注這個走勢能否持續。



可以考慮在下跌時能否守住低位線及過去支撐位寄阻力位位置，或者出現高價上漲動向時價格能否守住上漲的低位位置等同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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