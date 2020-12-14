聯合國氣候峰會 習近平重申2060碳中和目標

聯合國 12 日舉行氣候峰會，中國國家主席習近平透過視訊重申，爭取在 2060 年實現碳中和，並提出 2030 年非化石燃料佔比減為 25% 等新措施。

12 日是巴黎氣候協定簽署 5 周年，逾 70 國元首透過視訊參與氣候峰會。聯合國秘書長古特雷斯呼籲簽約國，盡力落實《巴黎協定》，並宣布進入氣候緊急狀態。

中國是全球第一大碳排放國，國家主席習近平在會中重申，2060 年前實現碳中和目標；力爭 2030 年每單位 GDP 的碳排放較 2005 年減少 65%；非化石燃料佔比降為 25%；森林蓄積量將比 2005 年增加 60 億立方公尺；風電、太陽能發電總裝機容量將達到 12 億千瓦以上。

而上述各項量化目標均比 2015 年 6 月，中國向「聯合國氣候變化框架公約」秘書處提交，應對氣候變化國家自主貢獻文件中的數據來得嚴格。習近平強調，中國為達成應對氣候變化《巴黎協定》作出重要貢獻，是落實《巴黎協定》的積極踐行者。

自中國「2030 年碳達峰」目標劃定以來，各大電力央企及國企都紛紛加大了新能源的開發力度，此前光伏們不完全統計，電力央企在 2020 年已經簽下逾 39GW 的新能源項目。

而華能、國家電投、國家能源集團、中廣核、三峽新能源在此前擬定的「十四五」新能源規劃中，未來五年將新增約 220GW 的新能源項目，國家電投更是已簽約 21GW + 的新能源項目，並於日前宣布將於 2023 年提前實現在國內的碳達峰。

大陸國家氣候戰略中心戰略規劃部主任柴麒敏分析，到 2030 年，中國將在原有貢獻的基礎上累計額外減排 75 億噸二氧化碳，能源領域額外新增低碳投資約 9,900 億美元，可再生行業就業人數預計超過 870 萬人，並將大力推動全球在可再生能源發電、新能源汽車等領域的快速發展。

